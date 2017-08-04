Директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, задержанную по подозрению в получении взятки, отправили под домашний арест. Сама женщина свою вину отрицает, утверждает, что деньги она брала на то, чтобы подготовить учебное заведение к 1 сентября.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Картамышевой грозит до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, в июне 2017 года она, находясь в служебном кабинете, она получила от некой гражданки лично 600 тысяч рублей за перевод в 4-й класс подведомственного ей учреждения двух детей из других школ. Еще 200 тысяч к первоначальной сумме ей принесли 2 августа. После этого директора задержали сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Источники близкие к ситуации рассказали, что первопричиной стал небезызвестный злополучный фонд добровольных пожертвований, существовавший в гимназии. Насколько он был добровольным, сейчас никто утверждать не берется. Деньги шли на текущие нужды и доплаты учителям, которые оформлялись в договорах. По неофициальной информации, весной финансовыми потоками в образовательном учреждении заинтересовалась прокуратура. Доплаты прекратились. А спустя несколько месяцев директора задержали.
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