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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

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Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

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Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

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Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару. 

«В 18:18 для 

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Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

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Пожар произошел в минувший уик-энд. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на местные СМИ.

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Зонд New Horizons заснял горный «замок» на поверхности Харона

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17 июля 2015, 02:57
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