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Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани
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2 апреля 2018, 10:12
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Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб
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2 апреля 2018, 09:08
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На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун
Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных …
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30 марта 2018, 08:39
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Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани
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29 марта 2018, 12:15
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Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области
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27 марта 2018, 01:06
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Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани
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26 марта 2018, 10:37
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Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару
Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару.
«В 18:18 для …
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23 марта 2018, 09:39
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Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани
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13 марта 2018, 10:23
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Во Франции душевнобольная женщина сожгла свой старинный замок
Чрезвычайное происшествие случилось на юго-западе Франции. Владелица старинного замка, которая была признана душевнобольной, сожгла эту постройку XVIII века. Огонь бушевал на площади 700 кв. метров.
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31 августа 2016, 08:03
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Зонд New Horizons заснял горный «замок» на поверхности Харона
Межпланетная станция «Новые Горизонты» отправила на Землю новые фотографии Харона, крупнейшего спутника Плутона. На некоторых снимках отчетливо видно уникальное природное образование в виде своеобразного замка в окружении рва. «Космический замок» стоит в большой впадине длиной 390 км, ее глубина – …
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17 июля 2015, 02:57