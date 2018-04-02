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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Под Самарой в ДТП погибли водитель и пассажир машины скорой помощи. Трагедия произошла утром в понедельник, 2 апреля, в Хворостянском районе Самарской области. В 8:15 в районе 27-го километра автодороги Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» 

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Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани

Крупный пожар произошел в ночь на понедельник в Сызрани. По адресу улица Саратовская, 9 горел банный комплекс.

На место происшествия прибыл 21 пожарный и 6 автоцистерн. К моменту их приезда огонь уже распространился по деревянным перекрытиям бани с первого 
2 апреля 2018, 10:12
Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой

Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой

По предварительным сведениям сотрудников полиции, 59-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109 со стороны Сызрани в направлении Самары, решил резко развернуться с крайнего ряда, не пропустив фуру DAF под управлением 31-летнего мужчины, которая ехала в соседнем ряду. В итоге большегруз протаранил 
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Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Столкновение двух легковушек произошло утром 28 марта в Чапаевске. Женщина за рулем вазовской «двенадцатой» ехала по трассе Самара - Пугачев – Энгельс - Волгоград со стороны областного центра. Несмотря на сильный снегопад, она шла с превышением скорости. Это и стало 

29 марта 2018, 02:25
Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани

Утром, 29 марта в центре Сызрани произошло столкновение автомобилей. Водитель «Лады Весты» подъехал к перекрестку улиц Фрунзе и Чапаева. Он хотел повернуть направо в сторону улицы Интернациональной, но остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. В этот момент легковушку сзади «догнал» 

29 марта 2018, 12:15
Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Крупное ДТП произошло 28 марта в Красноармейском районе Самарской области. В районе 44 километра трассы "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" автоледи на «Шкоде» выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра женщина не уступила дорогу пассажирскому автобусу «Неоплан». Произошло столкновение.

В результате аварии пострадала водитель легковушки 

28 марта 2018, 06:35
В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В Самарской области 28 
28 марта 2018, 05:18
Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Авария с участием трех машин произошла 26 марта в Ставропольском районе Самарской области. 26-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны регионального центра. На 991-м километре дороги молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и врезался в 

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Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

В Самарской области на железной дороге произошло ЧП с участием детей. Двух школьников 11 и 12 лет ударило током. По данным транспортной полиции, инцидент произошел в понедельник, 26 марта в 15:20 на станции «Сызрань – город». Подростки забрались на грузовой 
27 марта 2018, 01:06
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