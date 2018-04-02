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12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
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2 апреля 2018, 05:34
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2 человека погибли и 2 пострадали в ДТП со скорой в Самарской области
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2 апреля 2018, 02:55
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Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани
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2 апреля 2018, 02:43
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Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области
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2 апреля 2018, 11:19
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Банный комплекс сгорел ночью в Сызрани
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2 апреля 2018, 10:12
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Водитель «девятки» погиб в столкновении с фурой в ДТП под Самарой
По предварительным сведениям сотрудников полиции, 59-летний водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2109 со стороны Сызрани в направлении Самары, решил резко развернуться с крайнего ряда, не пропустив фуру DAF под управлением 31-летнего мужчины, которая ехала в соседнем ряду. В итоге большегруз протаранил …
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1 апреля 2018, 05:28
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Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске
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29 марта 2018, 02:25
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Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани
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29 марта 2018, 12:15
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Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области
Крупное ДТП произошло 28 марта в Красноармейском районе Самарской области. В районе 44 километра трассы "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" автоледи на «Шкоде» выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра женщина не уступила дорогу пассажирскому автобусу «Неоплан». Произошло столкновение.
В результате аварии пострадала водитель легковушки …
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28 марта 2018, 06:35
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В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области
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28 марта 2018, 05:18
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Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области
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27 марта 2018, 02:29
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Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области
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27 марта 2018, 01:06