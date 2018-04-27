В Самарской области 26 апреля сотрудники ФСБ задержали наркокурьера, которые вез из Пензы героин для переброса в колонии 63 региона для зависимых осужденных. Подозреваемого задержали на КПП в Тольятти. Это неоднократно судимый мужчина. У него изъяли почти четыре килограмма героина. В Самару он ехал на такси, водитель ничего не подозревал. Задержанный наркоторговец дал признательные показания. Перекрыт крупный канал поставки наркотиков из Пензенской области, организованный ОПГ «Общак». В настоящее время в региональном управлении ФСБ проводятся мероприятия, направленные на поимку других лиц, участвующих к преступной схеме. Не исключено, что к делу могут быть причастны некоторые сотрудники правоохранительных органов, «прикрывавшие» ОПГ, сообщил источник в силовых структурах.
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Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти
К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время …
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27 апреля 2018, 11:56
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Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре
В Самаре задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Это полицейский, который, по версии следствия, обещал за 500 тысяч рублей воспрепятствовать возбуждению уголовного дела на гражданина по статье «мошенничество». Деньги ему передали в сентябре 2017-го, но вскрылось все это только сейчас. …
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25 апреля 2018, 02:30
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Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре
В Самаре во вторник, 24 апреля, двум арестованным полковникам областного управления ФСБ Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому предъявили обвинение в получении взятки. Как уже сообщала «ТЕРРА», они, а также двое предполагаемых посредников были задержаны 11 апреля. По версии следствия, подозреваемые …
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24 апреля 2018, 03:36
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Миллион долларов вымогали у бизнесмена двое жителей Самары
В Самарской области задержаны двое мужчин, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя. Фигуранты уголовного дела – жители Самары, 32-летний фитнес-тренер и его 23-летний приятель.
«Предприниматель подвергся нападению, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения, когда находился возле своего дома. …
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23 апреля 2018, 01:03
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По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре
В Самаре полицейские задержали двух руководителей государственного учреждения, подозреваемых в коррупции: незаконном получении более 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Фигуранты – две жительницы Самары 1959 и 1973 годов рождения. Первую подозревают …
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20 апреля 2018, 01:59
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Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти
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18 апреля 2018, 02:11
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Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области
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18 апреля 2018, 01:34
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Как судили Telegram
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13 апреля 2018, 05:24
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Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области
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13 апреля 2018, 04:32
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В самарском ритуальном магазине торговали смертью
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13 апреля 2018, 02:50
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Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре
В Самаре избрана мера пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в получении взятки, и их предполагаемым посредникам. Как уже сообщала «ТЕРРА», фигуранты уголовного дела – замруководителя службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и начальник отдела «М» Павел Чермашенцев. Гудованый заявил …
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13 апреля 2018, 09:44
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Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары
В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 …
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12 апреля 2018, 01:05