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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время 
27 апреля 2018, 11:56
Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре

Еще один сотрудник силовых структур задержан в Самаре

В Самаре задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Это полицейский, который, по версии следствия, обещал за 500 тысяч рублей воспрепятствовать возбуждению уголовного дела на гражданина по статье «мошенничество». Деньги ему передали в сентябре 2017-го, но вскрылось все это только сейчас. 

25 апреля 2018, 02:30
Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре

Обвинение во взяточничестве предъявили 2 полковникам ФСБ в Самаре

В Самаре во вторник, 24 апреля, двум арестованным полковникам областного управления ФСБ Павлу Чермашенцеву и Сергею Гудованому предъявили обвинение в получении взятки.  Как уже сообщала «ТЕРРА», они, а также двое предполагаемых посредников были задержаны 11 апреля. По версии следствия, подозреваемые 
24 апреля 2018, 03:36
Миллион долларов вымогали у бизнесмена двое жителей Самары

Миллион долларов вымогали у бизнесмена двое жителей Самары

В Самарской области задержаны двое мужчин, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у предпринимателя. Фигуранты уголовного дела – жители Самары, 32-летний фитнес-тренер и его 23-летний приятель.

«Предприниматель подвергся нападению, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения, когда находился возле своего дома. 

23 апреля 2018, 01:03
По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

В Самаре полицейские задержали двух руководителей государственного учреждения, подозреваемых в коррупции: незаконном получении более 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Фигуранты – две жительницы Самары 1959 и 1973 годов рождения. Первую подозревают 

20 апреля 2018, 01:59
Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали доцента университета по подозрению в получении взятки. По данным силовиков, в марте 2018 года подозреваемый 1976 года рождения получил в своем рабочем кабинете деньги от студента, у которого были академические долги. Сумма незаконного денежного вознаграждения – 

18 апреля 2018, 02:11
Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

На днях в Сергиевском районе полицейские задержали местного жителя. Мужчина находился на улице в сильно нетрезвом состоянии. При общении с правоохранителями он сильно нервничал, поэтому его решили доставить в отдел.

Сельчанина досмотрели в присутствии понятых. В итоге, у него был обнаружен 

18 апреля 2018, 01:34
Как судили Telegram

Как судили Telegram

Таганский районный суд Москвы все-таки выдал разрешение Роскомнадзору на блокировку мессенджера Telegram в России. Впрочем, если это и случится, то не сегодня. Ведомству нужно будет согласовать свои действия и с интернет-провайдерами и магазинами приложений. Началось все с того, что основатель 

13 апреля 2018, 05:24
Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области

Дали прикурить: две подпольные табачные фабрики «накрыли» сотрудники ФСБ в Самарской области

11 апреля сотрудники ФСБ прекратили работу сразу двух табачных фабрик в Самарской области. Они располагались на территории Сызрани. По информации силовиков, оба цеха были оборудованы дорогостоящей импортной техникой, на которой был налажен полный цикл выпуска сигарет и папирос.

Обе базы были 

13 апреля 2018, 04:32
В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В Самарской области в ритуальном магазине задержаны торговцы смертью. Троих жителей Похвистнево подозревают в сбыте наркотиков. Один из подозреваемых работал в магазине ритуальных услуг, где наркодилеры и продавали свой запрещенный товар. 
13 апреля 2018, 02:50
Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре

Около 80 млн рублей изъяли у арестованного сотрудника ФСБ в Самаре

В Самаре избрана мера пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в получении взятки, и их предполагаемым посредникам. Как уже сообщала «ТЕРРА», фигуранты уголовного дела – замруководителя службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергей Гудованый и начальник отдела «М» Павел Чермашенцев. Гудованый заявил 
13 апреля 2018, 09:44
Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

Тестирование на наркотики пройдут восьмиклассники Самары

В Самаре школьники пройдут социально-психологическое тестирование, которое позволит выявить детей, склонных к употреблению наркотиков. Предполагается, что анонимный тест, при условии согласия родителей, сдадут восьмиклассники. Число отказов от тестирования за последние три года снизилось в полтора раза – 281 в 2018 
12 апреля 2018, 01:05
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