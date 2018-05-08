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Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

Мужчина украл девять сковородок из торгового центра в Тольятти

В полицию обратился владелец одного из супермаркетов в Тольятти. При просмотре записей с камер видеонаблюдения он заметил подозрительного покупателя. Молодой человек сложил в сумку 9 сковородок и 4 крышки и вынес их из торгового зала, не заплатив. Стоимость украденного товара 

7 мая 2018, 03:01
В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

В Канаде собираются легализовать марихуану этим летом

Летом 2018 года в Канаде планируют легализовать марихуану, заявил в четверг глава правительства Джастин Трюдо. Принятие закона, который разрешит употребление наркотика в рекреационных целях, продлится длительное время, потому что различные вопросы обсуждаются не только в парламенте, но и с представителями 
4 мая 2018, 08:09
«Родник» банкротят

«Родник» банкротят

«Стекольная компания Гелиос» из Санкт-Петербурга обратилась в самарский областной Арбитражный суд с иском о признании банкротом комбината «Родник» - одного из крупнейших региональных производителей алкоголя. Сумма претензий и другие подробности в материалах дела не раскрываются. В феврале 2016 года «Родник» 

4 мая 2018, 08:00
Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»

Внешнее управление ввел суд на «Тольяттинской птицефабрике»

«Тольяттинской птицефабрике» удалось избежать банкротства. Арбитражный суд Самарской области ввел на предприятии внешнее управление с целью его финансового оздоровления. В собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, фабрика продолжает работать, а значит, есть возможность восстановить ее платежеспособность, отмечается в 

4 мая 2018, 02:20
Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти

Водитель «Приоры» сбил 79-летнюю пенсионерку в Тольятти

4 мая в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. 50-летний водитель «Лады Приоры» двигался по жилой зоне со стороны улицы Ярославской к улице Александра Матросова. На одном из участков мужчина решил сдать назад. Он не убедился в безопасности маневра, и 

4 мая 2018, 02:09
Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат  и первенство Самарской области по велосипедному спорту.  Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут 

4 мая 2018, 01:28
Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачные участи подтоплены из-за паводка под Тольятти

Дачники Самарской области продолжают испытывать неудобства из-за последствий паводка. Одна из самых проблемных точек -  СНТ «Зеленая даль 1» в селе Выселки Ставропольского района. Владельцы участков сообщают о сильном подтоплении. При этом, вода не уходит, продолжая прибывать. Раньше вся лишняя 
4 мая 2018, 11:44
Дело ВКБ: стало известно о решении суда по поводу жалоб банкиров

Дело ВКБ: стало известно о решении суда по поводу жалоб банкиров

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы восьми бывших руководителей обанкротившегося самарского банка «Волга-Кредит» на арест их имущества. Данная мера была наложена в январе этого года областным арбитражем по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое намерено привлечь топ-менеджеров к ответственности за 

3 мая 2018, 08:01
Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

Трое мужчин избили и ограбили лесников в Самарской области

В Самарской области будут судить троих злоумышленников. Их обвиняют в избиении людей и совершении разбоя.

По информации следствия, преступление было совершено в июне прошлого года в Приволжском районе. Двое сотрудников местного охотхозяйства заметили на дороге припаркованную машину, в которой находились двое 

3 мая 2018, 02:44
ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

ФСБ перекрыла крупный канал поставки героина из Пензы в Самару

В Самарской области 26 апреля сотрудники ФСБ задержали наркокурьера, который вез из Пензы героин для переброса в колонии 63-го региона для зависимых осужденных. Подозреваемого задержали на КПП в Тольятти. Это неоднократно судимый мужчина. У него изъяли почти четыре килограмма героина. 

27 апреля 2018, 04:08
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время 
27 апреля 2018, 11:56
Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

На днях в Сергиевском районе полицейские задержали местного жителя. Мужчина находился на улице в сильно нетрезвом состоянии. При общении с правоохранителями он сильно нервничал, поэтому его решили доставить в отдел.

Сельчанина досмотрели в присутствии понятых. В итоге, у него был обнаружен 

18 апреля 2018, 01:34
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