В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, пойманному с наркотиками и оружием. Наркодилера выследили сотрудники регионального управления ФСБ. 30 августа 2017-го его задержали на территории арендуемого им гаражного бокса. Тольяттинец грузил в принадлежащий ему автомобиль партии наркотиков. В машине нашли 630 граммов марихуаны, револьвер с глушителем и 43 патрона. При обыске гаража оперативники также нашли около 800 граммов гашиша, 200 граммов амфетамина, 35 граммов кокаина и поддельные документы. В квартире, которую снимал задержанный, также нашли наркотики – 23,88 грамма марихуаны, 5,65 грамма амфетамина и 12,53 грамма гашиша. На тольяттинца завели уголовные дела по факту покушения на сбыт крупной партии наркотиков, незаконного хранения оружия и боеприпасов и использования поддельных документов. В апреле 2018 года Комсомольский районный суд Тольятти признал тольяттинца виновным и приговорил к шести с половиной годам заключения в колонии строгого режима.
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