Накануне матча группового этапа ЧМ между сборными России и Уругвая самарский оракул мундиаля - коза Забияка сделала свой прогноз на игру. По традиции перед ней выставили три миски с угощениями. Животное без колебаний направилось к той, которая символизировала сборную России. Таким образом, оракул «отдал» будущую победу подопечным Станислава Черчесова.
Напомним, матч Россия - Уругвай состоится 25 июня на стадионе «Самара Арена». Результат встречи определит, с какого места турнирной таблицы команды продолжат свое выступление в плей-офф. Чтобы оставить за собой первое место, россиянам достаточно сыграть вничью.
Матч начнется в 18:00.
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