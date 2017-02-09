В Самарскую область придет большая вода. Специалисты полагают, что населенные пункты двадцати двух муниципальных районов губернии могут оказаться под угрозой подтопления. Об этом стало известно в ходе первого в этом году заседания межведомственной противопаводковой комиссии региона.
Дождливая осень, снежная зима и крепкие морозы могут привести к паводку, масштабы которого сопоставимы с рекордными за всю историю Волго-Камского каскада ГЭС, предполагают метеорологи.
Айдар Мингазов, начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
- По предварительным нашим данным, учитывая гидрометеорологические условия, складывающиеся на начало февраля, на реках области уровни воды в весеннее половодье ожидаются выше нормы.
Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «Антистихия» направил в региональное управление МЧС предупреждение.
Олег Бойко, начальник ГУ МЧС России по Самарской области:
- По предварительным оценкам, объем половодья может составить около 212 кубических километров по Волго-Камскому каскаду. За все время существования каскада объемы весеннего половодья свыше 200 кубокилометров имели место трижды. В 1966 году – 210 кубокилометров. В 79-м году - 208 кубокилометров. В 94-м – 203 кубокилометра. При этом в 1979 и 1994 годах большая часть притока пришлась именно в Куйбышевское водохранлище.
Запасы воды в снежных массах по области достигают 155% от нормы. Почва промерзла в среднем по региону почти на полметра, в то время как в прошлом году было на 18 сантиметров меньше. Значительную часть половодья могут принять водохранилища, уровень которых сейчас ниже, чем год назад. В каждом муниципалитете созданы противопаводковые комиссии, предусмотрены средства для минимизации негативных последствий.
Окончательный прогноз по масштабам половодья гидрометцентр подготовит к началу марта, но уже сейчас идут работы по мониторингу состояния гидротехнических сооружений региона и организации реагирования всех необходимых сил и средств.
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