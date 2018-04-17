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Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области
На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.
Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал …
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17 апреля 2018, 05:55
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Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани
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17 апреля 2018, 12:50
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Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани
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17 апреля 2018, 09:59
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Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре
В Самаре предъявлено обвинение бывшему сотруднику полиции. Экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Красноглинскому району города подозревается в угоне дорогостоящей иномарки.
Внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», стоимостью более 3 миллионов 500 тысяч рублей, долгое время находился в розыске в …
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17 апреля 2018, 08:55
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Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе
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16 апреля 2018, 03:11
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Таксист разул и обокрал пьяного клиента в Тольятти
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16 апреля 2018, 10:36
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Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном
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16 апреля 2018, 09:16
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«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области
Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.
Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. …
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15 апреля 2018, 02:05