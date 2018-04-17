На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.

Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал …