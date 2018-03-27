Почти половина россиян, которые отправились во время праздников в различные путешествия, продлила себе новогодние каникулы. Около трети из них вернулись домой уже после начала первой рабочей недели. Еще 6,5 туристов решили отдыхать до старта второй рабочей недели. Эти данные получили …