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Россияне массово бронируют путевки в Турцию

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В прошлом году в Турции побывали 4,7 миллиона человек

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29 ноября 2017, 12:08
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