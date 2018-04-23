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36 туристов попали в ДТП в Австрии
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28 марта 2018, 11:10
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150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике
Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.
Сейчас на месте происшествия полным ходом идет спасательная операция. …
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29 января 2018, 08:40
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В Австрии оштрафовали человека-акулу
В Австрии человека в костюме акулы оштрафовали за нарушение закона, запрещающего ношение одежды, которая закрывает лицо. Об этом случае рассказывает Associated Press.
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10 октября 2017, 03:15
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Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат
Под Самарой, в особой экономической зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.
«Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест. Объем заявленных инвестиций …
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4 октября 2017, 10:37
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Запуск завода Knauf под Самарой могут отложить
Запуск завода сухих гипсовых смесей Knauf в Чапаевске могут перенести на неопределенное время. Причина - ограничения на въезд большегрузов в Самару, передает «Федерал Пресс». Запрет сильно ударит по рентабельности предприятия, говорят предприниматели. Завод производит тяжелую продукцию и многие самарские …
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10 августа 2017, 09:49
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В Самарской области появится новый завод
В Самаре появится новое предприятие, которое займется выпуском гранулированного карбамида. Его используют в промышленности и сельском хозяйстве. Завод построят в Тольятти на площадке "КуйбышевАзота", для этого привлекут иностранный капитал. Сегодня был подписан соответствующий договор о сотрудничестве между региональным правительством, КуАЗом …
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20 июля 2017, 05:29
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Недостроенный завод Schneider Electric в Самаре пришлось заморозить
Компания Schneider Electric заморозила строительство завода по производству трансформаторов в Самаре, заявил в интервью французским СМИ заместитель исполнительного директора компании Эммануэль Бабо. По его словам, это случилось из-за неготовности рынка.
Информацию об остановке проекта из-за конфликта с властями Самарской области Бабо …
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5 июля 2017, 04:52
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В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета
Два человека погибли и один получил тяжелые ранения в ходе неудачной спасательной операции близ австрийского города Трофайах. При восхождении на гору Айзенэрцер-Райхенштайн группа альпинистов оказалась в экстремальной ситуации и вызвала спасателей. К месту происшествия отправился полицейский вертолет.
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5 июня 2017, 10:02
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Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»
Крупнейший европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel отказался от строительства завода в особой экономической зоне «Тольятти» с общим объемом инвестиций свыше 440 млн рублей. Причина - сокращение количества выпуска автомобилей в России. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в …
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18 мая 2017, 11:18
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Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона
Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
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22 марта 2017, 12:00
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В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности
Оно составило 6% по сравнению с январем – августом прошлого года. Как отмечают эксперты, решающее влияние на замедление темпов динамики развития обрабатывающих производств оказывает сокращение объемов производства в автомобилестроении в силу общих негативных тенденций на российском автомобильном рынке, обусловленных сокращением …
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18 ноября 2016, 05:14
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В Тольятти открылось производство полиэтиленовых труб
На строительство в Тольятти на улице Северной этого цеха по изготовлению полиэтиленовых труб ушло 120 миллионов рублей. На покупку и установку финского оборудования 7 миллионов евро. В церемонии открытия нового производства приняли участие Николай Меркушкин и топ-менеджеры группы компаний "Регион".
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17 августа 2016, 11:43