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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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36 туристов попали в ДТП в Австрии

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150 горнолыжников в Австрии застряли на сломанном подъемнике

Понедельник 29 января стал по-настоящему тяжелым днем для 150 туристов в Австрии. Люди, отдыхавшие на горнолыжном курорте Крайшберг, застряли на фнуникулере. По предварительным данным, причиной ЧП стала поломка кресельного подъемника.

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В Австрии оштрафовали человека-акулу

В Австрии оштрафовали человека-акулу

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Мужчина таким образом рекламировал сеть компьютерных магазинов McShark. Стражи порядка несколько раз попросили его снять маску, но гражданин 

10 октября 2017, 03:15
Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Деньги на пол: инвесторы вложат 170 миллионов в самарский ламинат

Под Самарой, в особой экономической  зоне «Тольятти», планируют создать завод по производству ламината. Проект ООО ПК «Альтернатива» 3 октября был одобрен в правительстве Самарской области на очередном заседании экспертного совета.

«Новое предприятие обеспечит создание 43 новых рабочих мест. Объем заявленных инвестиций 

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Запуск завода Knauf под Самарой могут отложить

Запуск завода Knauf под Самарой могут отложить

Запуск завода сухих гипсовых смесей Knauf в Чапаевске могут перенести на неопределенное время. Причина - ограничения на въезд большегрузов в Самару, передает «Федерал Пресс». Запрет сильно ударит по рентабельности предприятия, говорят предприниматели. Завод производит тяжелую продукцию и многие самарские 
10 августа 2017, 09:49
В Самарской области появится новый завод

В Самарской области появится новый завод

В Самаре появится новое предприятие, которое займется выпуском гранулированного карбамида. Его используют в промышленности и сельском хозяйстве. Завод построят в Тольятти на площадке "КуйбышевАзота", для этого привлекут иностранный капитал. Сегодня был подписан соответствующий договор о сотрудничестве между региональным правительством, КуАЗом 

20 июля 2017, 05:29
Недостроенный завод Schneider Electric в Самаре пришлось заморозить

Недостроенный завод Schneider Electric в Самаре пришлось заморозить

Компания Schneider Electric заморозила строительство завода по производству трансформаторов в Самаре, заявил в интервью французским СМИ заместитель исполнительного директора компании Эммануэль Бабо. По его словам, это случилось из-за неготовности рынка.

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5 июля 2017, 04:52
В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета

В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета

Два человека погибли и один получил тяжелые ранения в ходе неудачной спасательной операции близ австрийского города Трофайах. При восхождении на гору Айзенэрцер-Райхенштайн группа альпинистов оказалась в экстремальной ситуации и вызвала спасателей. К месту происшествия отправился полицейский вертолет.
Сотрудник полиции спустился 

5 июня 2017, 10:02
Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»

Нечего фильтровать: Mann+Hummel отказался от строительства завода в «Тольятти»

Крупнейший европейский производитель фильтров для легковых автомобилей Mann+Hummel отказался от строительства завода в особой экономической зоне «Тольятти» с общим объемом инвестиций свыше 440 млн рублей. Причина - сокращение количества выпуска автомобилей в России. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в 

18 мая 2017, 11:18
Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки крупнейших предприятий региона

Тревожная экологическая обстановка в Новокуйбышевске может стать причиной приостановки работы крупнейших предприятий региона, среди которых и местный нефтеперерабатывающий завод.
Все дело в выбросах химических веществ, которые угрожают здоровью стотысячного населения. На минувшей неделе дети в местной школе №4, надышавшись газом, 

22 марта 2017, 12:00
В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности

В Самарской области в 2016 году произошло сокращение объемов производства в обрабатывающем секторе промышленности

Оно составило 6% по сравнению с январем – августом прошлого года. Как отмечают эксперты, решающее влияние на замедление темпов динамики развития обрабатывающих производств оказывает сокращение объемов производства в автомобилестроении в силу общих негативных тенденций на российском автомобильном рынке, обусловленных сокращением 

18 ноября 2016, 05:14
В Тольятти открылось производство полиэтиленовых труб

В Тольятти открылось производство полиэтиленовых труб

На строительство в Тольятти на улице Северной этого цеха по изготовлению полиэтиленовых труб ушло 120 миллионов рублей. На покупку и установку финского оборудования 7 миллионов евро. В церемонии открытия нового производства приняли участие Николай Меркушкин и топ-менеджеры группы компаний "Регион".

17 августа 2016, 11:43
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