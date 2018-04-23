36 туристов попали в ДТП в Австрии Группа южнокорейских туристов попала в ДТП на горном перевале Гшютт в Верхней Австрии. Все случилось 28 марта в первой половине дня. Транспортное средство занесло на заснеженной дороге и оно врезалось в каменную стену на въезде в один из отелей. В результате аварии травмы получили 36 …