Известное специалистам как «кладбище космических кораблей» место расположено в Тихом океане в одном из самых удаленных от берега месте.
Как поясняют специалисты, для «погребения» выполнивших свою межзвездную миссию ракет и космических аппаратов основная часть мировых космических агентств останавливают свой выбор на максимально удаленном от любой суши участке мирового океана – так называемой «Точке Немо». Она расположена между Южной Америкой и Австралией.
Самый первый летательный аппарат был отправлен туда на вечное хранение 46 лет назад. На данный момент захоронено примерно 260 таких объектов.
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