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В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов
Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.
«Во вторник, 5 …
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5 декабря 2017, 01:08
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Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков
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4 декабря 2017, 07:01
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Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре
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4 декабря 2017, 04:09
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4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству
Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с …
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29 ноября 2017, 06:10
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Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»
Сегодня, 29 декабря, в Самаре состоится заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое проведет его председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. Кроме того, в мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий …
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29 ноября 2017, 11:16
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В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов
В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.
«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».
Айдар Ильясов получил …
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27 ноября 2017, 03:01
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Госстройнадзор Самарской области возглавил Владимир Захарин
Государственная инспекция строительного надзора Самарской области получила нового руководителя. Информация опубликована на сайте ведомства в разделе «Руководство». Временно исполняющим обязанности главы госстройнадзора Самарской области стал Владимир Захарин.
«Врио руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области - заместитель министра строительства Самарской области …
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21 ноября 2017, 10:28
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В Самаре представили нового главу регуправления Росгвардии
Личному составу управления Росгвардии по Самарской области представили нового руководителя Александра Эсауленко. Указ о его назначении на этот пост президент Владимир Путин подписал в конце октября.
«В Самаре в рамках рабочего визита заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии …
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10 ноября 2017, 09:50
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Ирину Скупову выдвигают на пост уполномоченного по правам человека в России
Правозащитный совет Санкт-Петербурга обратился к россиянам с просьбой поддержать выдвижение кандидатур на пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, среди которых и экс-омбудсмен Самарской области Ирина Скупова, сообщает пресс-служба совета при президенте по развитию гражданского общества.
Поводом для этого …
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13 апреля 2016, 11:48
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Следственный комитет проверяет причастность Ирины Скуповой к хищению бюджетных средств
Сегодня, 25 марта, об этом заявил руководитель следственного комитета области Валерий Самодайкин. Пока бывший омбудсмен Ирина Скупова допрошена в качестве свидетеля. Напомним, в феврале возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств - 750 тысяч рублей. По данным силовиков, уполномоченный …
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25 марта 2015, 01:00
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Самарская область заплатит экс-омбудсмену Ирине Скуповой 2 млн рублей
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2 декабря 2014, 05:39
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В Самарской области пост омбудсмена заняла Ольга Гальцова
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23 сентября 2014, 06:43