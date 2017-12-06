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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.

«Во вторник, 5 

5 декабря 2017, 01:08
Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков

Фабрику-кухню в Самаре осмотрел замминистра культуры РФ Олег Рыжков

В Самаре врио губернатора Дмитрий Азаров, заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков и зампредом президиума общественного совета проекта «Историческая память» Александр Хинштейн осмотрели Фабрику-кухню, которая сейчас находится на реконструкции. Главе региона 
4 декабря 2017, 07:01
Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал «митинг Навального» в Самаре

3 декабря у входа в ДК имени Литвинова собралась группа людей, в том числе блогер Алексей Навальный.
4 декабря 2017, 04:09
4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

4 муниципалитета Самары отстают от графика по благоустройству

Самара, Похвистнево, Жигулевск и Ставропольский район не успевают доделать намеченные на этот год работы по благоустройству в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Об этом главе региона Дмитрию Азарову рассказал врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Ульянкин на совещании с 

29 ноября 2017, 06:10
Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Сегодня состоится заседание совета самарского реготделения «Союза машиностроителей России»

Сегодня, 29 декабря, в Самаре состоится заседание совета самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России», которое проведет его председатель, член Бюро центрального совета организации, зам. председателя правления РОСНАНО Владимир Аветисян. Кроме того, в мероприятии примут участие врио губернатора Самарской области Дмитрий 

29 ноября 2017, 11:16
В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.

«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».

Айдар Ильясов получил 
27 ноября 2017, 03:01
Госстройнадзор Самарской области возглавил Владимир Захарин

Госстройнадзор Самарской области возглавил Владимир Захарин

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области получила нового руководителя. Информация опубликована на сайте ведомства в разделе «Руководство». Временно исполняющим обязанности главы госстройнадзора Самарской области стал Владимир Захарин.

«Врио руководителя государственной инспекции строительного надзора Самарской области - заместитель министра строительства Самарской области 

21 ноября 2017, 10:28
В Самаре представили нового главу регуправления Росгвардии

В Самаре представили нового главу регуправления Росгвардии

Личному составу управления Росгвардии по Самарской области представили нового руководителя Александра Эсауленко. Указ о его назначении на этот пост президент Владимир Путин подписал в конце октября.

«В Самаре в рамках рабочего визита заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии 
10 ноября 2017, 09:50
Ирину Скупову выдвигают на пост уполномоченного по правам человека в России

Ирину Скупову выдвигают на пост уполномоченного по правам человека в России

Правозащитный совет Санкт-Петербурга обратился к россиянам с просьбой поддержать выдвижение кандидатур на пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, среди которых и экс-омбудсмен Самарской области Ирина Скупова, сообщает пресс-служба совета при президенте по развитию гражданского общества.
Поводом для этого 
13 апреля 2016, 11:48
Следственный комитет проверяет причастность Ирины Скуповой к хищению бюджетных средств

Следственный комитет проверяет причастность Ирины Скуповой к хищению бюджетных средств

Сегодня, 25 марта, об этом заявил руководитель следственного комитета области Валерий Самодайкин. Пока бывший омбудсмен Ирина Скупова допрошена в качестве свидетеля. Напомним, в феврале возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств - 750 тысяч рублей. По данным силовиков, уполномоченный 
25 марта 2015, 01:00
Самарская область заплатит экс-омбудсмену Ирине Скуповой 2 млн рублей

Самарская область заплатит экс-омбудсмену Ирине Скуповой 2 млн рублей

В Самарскую губернскую думу внесен законопроект о выделении из областного бюджета 2 млн рублей для компенсации за увольнение экс-уполномоченному по правам человека в Самарской области Ирине Скуповой (на фото).

Как уже сообщала «ТЕРРА», она покинула пост 23 сентября этого года. Нового 

2 декабря 2014, 05:39
В Самарской области пост омбудсмена заняла Ольга Гальцова

В Самарской области пост омбудсмена заняла Ольга Гальцова

23 сентября Ирина Скупова, занимавшая эту должность ранее, официально сложила свои полномочия. 
23 сентября 2014, 06:43
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