В Самарскую губернскую думу внесен законопроект о выделении из областного бюджета 2 млн рублей для компенсации за увольнение экс-уполномоченному по правам человека в Самарской области Ирине Скуповой (на фото).

Как уже сообщала «ТЕРРА», она покинула пост 23 сентября этого года. Нового …