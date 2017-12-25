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Материалы по теме:

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер, сообщили метеорологи. Cнег прогнозируют уже в пятницу, 22 декабря, и в последующие выходные. При этом температура воздуха, судя по прогнозу на сайте ФГУП «Приволжское УГМС», повысится: в воскресенье и понедельник ожидается потепление 

22 декабря 2017, 03:38
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
В Самарской области похолодает до минус 20 градусов

В Самарской области похолодает до минус 20 градусов

В Самарской области ожидается похолодание – метеорологи прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 20 градусов по Цельсию в ночь на 19 декабря. В дневные часы будет от 8 до 13 градусов мороза. По данным Приволжского УГМС, в ближайшую рабочую неделю 

18 декабря 2017, 06:03
В Самарской области ожидается 17-градусный мороз

В Самарской области ожидается 17-градусный мороз

Метеорологи прогнозируют в выходные мороз. Такие данны о погоде в ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается понижение температуры до минус 17 градусов по Цельсию. Впрочем, этого показателя столбик термометра достигнет только ночью. В дневные часы – от 9 до 12 

15 декабря 2017, 03:23
В Самару после существенных осадков придет похолодание

В Самару после существенных осадков придет похолодание

Приволжское УГМС опубликовало прогноз на ближайшие дни. В начале недели будет достаточно тепло для этого времени года. Ожидается до +7 градусов по Цельсию, это на 2 градуса выше средних многолетних значений. Но прогнозируются осадки, а затем придет похолодание.

«В ближайшие трое 

20 ноября 2017, 07:06
В Самарской области ожидается похолодание до -5

В Самарской области ожидается похолодание до -5

Метеорологи прогнозируют ночью в Самарской области до -5 градусов по Цельсию. Прогноз опубликован на сайте ФГУП «Приволжское УГМС». В дневные часы на улице будет теплее.  

«По сведению Гидрометцентра  России, в первой декаде ноября средняя температура воздуха ожидается  на  
7 ноября 2017, 02:05
В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
Прогноз: в Самаре потеплеет до +18, а потом начнет холодать

Прогноз: в Самаре потеплеет до +18, а потом начнет холодать

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Во вторник, 10 октября, в Самарской области ожидается до +18 градусов тепла в дневное время. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Однако уже в среду, 11 октября, возможен 

9 октября 2017, 12:03
В Самаре потеплеет

В Самаре потеплеет

Приволжское УГМС прогнозирует потепление. В ночные часы возможна морозная погода до -4 градусов, но в светлое время суток ожидается повышение температуры – в среду, 4 октября, до +10 градусов, в четверг, 5 октября, до +13.

«В течение рабочей недели главным «дирижёром» 

3 октября 2017, 10:41
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