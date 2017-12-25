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В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер
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22 декабря 2017, 03:38
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В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады
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20 декабря 2017, 07:03
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В Самарской области похолодает до минус 20 градусов
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18 декабря 2017, 06:03
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В Самарской области ожидается 17-градусный мороз
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15 декабря 2017, 03:23
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В Самару после существенных осадков придет похолодание
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20 ноября 2017, 07:06
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В Самарской области ожидается похолодание до -5
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7 ноября 2017, 02:05
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В Самарской области ожидается потепление почти до +10
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27 октября 2017, 11:32
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Прогноз: в Самаре потеплеет до +18, а потом начнет холодать
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9 октября 2017, 12:03
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В Самаре потеплеет
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3 октября 2017, 10:41