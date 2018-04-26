12
03
59
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888                 888       888b     d888                      888    888 
 888                 888       8888b   d8888                      888    888 
 888                 888       88888b.d88888                      888    888 
 888        .d88b.   88888b.   888Y88888P888   .d88888  .d8888b   8888888888 
 888       d8P  Y8b  888 "88b  888 Y888P 888  d88" 888  88K       888    888 
 888       88888888  888  888  888  Y8P  888  888  888  "Y8888b.  888    888 
 888       Y8b.      888  888  888   "   888  Y88b 888       X88  888    888 
 88888888   "Y8888   888  888  888       888   "Y88888   88888P'  888    888 
                                                   888                       
                                                   888                       
                                                   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре

Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности опечатали торговый центр на Московском шоссе. Судебные приставы сообщили о временной приостановке деятельности ТЦ «Рента». После того, как администрация устранит все нарушения, объект вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут 
25 апреля 2018, 12:27
Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

24 апреля в Самарской области произошло очередное ЧП на железной дороге. В 17:25 на 1191 км железной дороги, на пикете № 9 под колесами грузового поезда оказался 85-летний мужчина. По данным транспортной прокуратуры, произошел несчастный случай. Пожилой человек переходил пути 

25 апреля 2018, 09:49
Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары

Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары

Начался новый набор детей в епархиальные центры дополнительного образования, которые сейчас работают на территории всей Самарской области. В столице региона их четыре: на улицах Буянова, Победы, Черемшанской и в поселке Зубчаниновка. Принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 

24 апреля 2018, 12:59
Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

В Самарской области ураганным ветром сорвало крышу с действующего Дома культуры в селе Боровка Сергиевского района. Это произошло 22 апреля. По данным оперативных служб, площадь снесенной сильным ветром кровли составила 400 квадратных метров. Видео происшествия появилось в Сети. Сильный ветер 
24 апреля 2018, 06:31
Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде

21 апреля в Димитровграде произошло ЧП. В субботу бездомная собака напала на 8-летнюю девочку и покусала ее. Все случилось во дворе дома №18 по улице Западной.

Сразу после инцидента родители отвезли малышку в больницу, где ей оказали всю необходимую 
23 апреля 2018, 08:40
Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти

16 апреля в полицию Ставропольского района из одного из учебных заведений поступила информация о том, что на занятия перестала ходить одна из учениц. Пообщавшись с приемной матерью 15-летней девочки, правоохранители выяснили, что она не появлялась дома с 11 апреля. Также 

23 апреля 2018, 04:27
Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске

Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске

23 апреля в Самарской области люди были эвакуированы из очередного торгового центра. В понедельник это произошло в ТЦ «Сити Парк» в Новокуйбышевске. Там сработала пожарная сигнализация. Сразу после этого на улицу вывели всех сотрудников и посетителей. На место прибыли сотрудники 
23 апреля 2018, 03:36
6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью

Появились подробности смертельного ДТП, которое произошло 21 апреля в Самарской области. Сообщалось, что 30-летний водитель на автомобиле Nissan Almera ехал по трассе от Ульяновска в сторону Сызрани. На одном из участков мужчина превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка 
23 апреля 2018, 11:59
Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.

Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты 
23 апреля 2018, 11:24
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

20 апреля около 15:00 в самарском ТЦ «Вива Лэнд» произошло ЧП. Оттуда пришлось экстренно эвакуировать всех посетителей.

На третьем этаже здания заблокировалась дверь. Кроме того, многие почувствовали запах гари. Потом 
20 апреля 2018, 05:39
Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».

Cреди нарушений называются 
19 апреля 2018, 02:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх