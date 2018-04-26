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Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре
В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности опечатали торговый центр на Московском шоссе. Судебные приставы сообщили о временной приостановке деятельности ТЦ «Рента». После того, как администрация устранит все нарушения, объект вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут …
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25 апреля 2018, 12:27
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Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области
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25 апреля 2018, 09:49
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Начался набор детей в бесплатные кружки епархиальных центров Самары
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24 апреля 2018, 12:59
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Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео
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24 апреля 2018, 06:31
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Бездомная собака искусала 8-летнюю девочку в Димитровграде
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23 апреля 2018, 08:40
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Полицейские всю ночь искали пропавшую школьницу в Тольятти
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23 апреля 2018, 04:27
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Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске
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23 апреля 2018, 03:36
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6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП под Сызранью
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23 апреля 2018, 11:59
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Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области
22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.
Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты …
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23 апреля 2018, 11:24
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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20 апреля 2018, 05:39
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Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти
В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».
Cреди нарушений называются …
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19 апреля 2018, 02:01