В Самаре решают, что делать с вытрезвителями … Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров