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Материалы по теме:

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области сожгли поле конопли

В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли 
26 октября 2018, 02:35
В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В Тольятти молодой водитель сбил подростка на «зебре»

В четверг, 25 октября, в Тольятти под колесами машины оказалась девочка-подросток. В 20:15 23-летний парень ехал на ВАЗ-2107 по Матросова в сторону улицы Лизы Чайкиной. В какой-то момент автомобилист сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу со 
26 октября 2018, 02:18
В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области прикрыли две точки сбора исламских радикалов

В Самарской области обнаружили две точки, которые посещали исламские радикалы. Одна из них располагалась на третьем этаже гостиницы в Железнодорожном районе. Религиозная группа собиралась без уведомления Министерства юстиции РФ и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО). Многие из посетителей 
26 октября 2018, 01:55
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
Общественники заподозрили картельный сговор в Самаре

Общественники заподозрили картельный сговор в Самаре

Информация о дорожном картельном сговоре в Самарской области передана в Следственный комитет и Генпрокуратуру России, сообщает Общероссийский народный фронт. Общественники просят федеральных силовиков наказать виновных. По данным активистов, картель из четырех компаний, самой известной из которых является ПСК "Волга", 
23 октября 2018, 08:45
В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров 
19 октября 2018, 10:20
За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

Динамика реальных доходов россиян, по данным Росстата, второй месяц подряд отрицательная. С августа по октябрь они в совокупности упали почти на 3%. Основной фактор, обедняющий граждан - усилившаяся инфляция, которую провоцирует слабеющий рубль. 
 
- Очень много валют развивающихся рынков подешевело 
18 октября 2018, 09:27
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
В России будут отслеживать платежи объектов торговли

В России будут отслеживать платежи объектов торговли

Центробанк России приказал банкам внимательно следить за платежами объектов торговли, и при малейших подозрениях их блокировать. В регуляторе считают, что предприниматели стали активно использовать автосалоны, магазины, оптово-розничные рынки и логистические центры для обналичивания денег. По версии ЦБ, схема работает так 
16 октября 2018, 03:18
Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»

Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 
 
Самарский региональный штаб Общероссийского 
3 октября 2018, 03:24
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.

Смотрите 

27 сентября 2018, 12:32
В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

Самарская губернская дума готовится утвердить распределение дополнительных доходов регионального бюджета. Как уже рассказывала ТЕРРА, в связи с этим расходы будут увеличены на 876 миллионов рублей. 
 
Из 876 миллионов рублей, которые дополнительно поступили в областной бюджет, 300 планируют направить на погашение долгов 
21 сентября 2018, 10:35
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