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Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру
Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима …
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4 мая 2017, 05:32
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В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди
Блогер missis_ykcyc обратилась к Сбербанку с претензией, чтобы он начал уважать держателей своих карт!
"С 29 апреля по 6 мая у этого кредитного учреждения остался на весь Мехзавод всего ОДИН банкомат по выдаче наличных. Операционный офис в поселке …
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4 мая 2017, 05:13
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Жительницу Самары ошарашил таксофон на обочине сельской дороги
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3 мая 2017, 08:44
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В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой
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2 мая 2017, 06:02
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На самарской трассе появились таинственные предприниматели с радарами
Блогер Сергей Игуменов поведал, про "треножных предпринимателей, которые скрывают госномера своих авто". Непонятные владельцы радаров для ловли нарушителей скоростного режима были замечены вдоль одной из областных автотрасс. "Предприниматели сидят в кустах в своих автомобилях и компрометируют власть своей вседозволенностью. Они …
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28 апреля 2017, 07:16
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Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер
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28 апреля 2017, 02:20
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Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы
Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже …
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28 апреля 2017, 01:19
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В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды
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27 апреля 2017, 09:51
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Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?
В эти дни в Самарской области находится депутат Государственной думы, первый вице-президент "СоюзМаш России" и координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимир Гутенев. Первым делом парламентарий отправился в Советский район регионального центра, где рядом с жилыми домами разрослась незаконная свалка строительного …
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24 апреля 2017, 05:12
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В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе
Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на …
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31 марта 2017, 09:10
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В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом
Блогер Игорь Кондратьев пишет про "задворки" самарского железнодорожного вокзала - о заброшенной территории, находящейся между одним из главных символов города и поселком Запанской. "Раньше я думал, что здесь находится много ж/д путей. На самом деле я тут обнаружил настоящий …
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14 декабря 2016, 09:44
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В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО
В начале следующего года в Самарской области должны выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с новыми полномочиями, которые получили субъекты Федерации. Сегодня в губернской думе обсуждалось, каким образом будет проведен конкурс и какие требования предъявят …
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2 декабря 2016, 08:13
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В Самаре устанавливают видеонаблюдение за стихийными свалками
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8 апреля 2015, 01:59
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В Самаре решили снизить расходы на ликвидацию незаконных свалок
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13 марта 2015, 12:10
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Суд обязал тольяттинскую мэрию решить вопрос с незаконными свалками в городе
Комсомольский районный суд обязал мэрию Автограда убрать с территории города 37 несанкционированных свалок. С иском к тольяттинской администрации вышла Самарская межрайонная природоохранная прокуратура. По итогам проверки надзорный орган установил, что на территории Автограда находятся более 50 незаконных мусорных свалок. После …
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5 февраля 2015, 02:02
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Директора УК «Коммунальник» оштрафовали за свалку во дворе жилого дома в Самаре
В одном из дворов Ленинского района Самары в ходе прокурорской проверки была обнаружена свалка мусора, находившаяся вне установленного места для его складирования. Бытовые отходы были брошены возле дома №104 по ул. Садовой.
В отношении директора ООО УК «Коммунальник» Анатолия Горшкова, ответственного …
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26 сентября 2014, 10:16