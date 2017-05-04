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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру

Фото в блогах: самарец полюбил балкон и переехал с ним в новую квартиру

Самарец Анатолий Пальто рассказал в "Фейсбуке", что горожанам разрешили переезжать со своими балконами. "В областном центре зафиксированы первые случаи реализации проекта, предусматривающего переезд из одной квартиры в другую с полюбившимся балконом. Подобный случай, в частности, произошел на улице Максима 
4 мая 2017, 05:32
В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди

В Самаре Сбербанк начал выращивать очереди

Блогер missis_ykcyc обратилась к Сбербанку с претензией, чтобы он начал уважать держателей своих карт!

"С 29 апреля по 6 мая у этого кредитного учреждения остался на весь Мехзавод всего ОДИН банкомат по выдаче наличных. Операционный офис в поселке 
4 мая 2017, 05:13
Жительницу Самары ошарашил таксофон на обочине сельской дороги

Жительницу Самары ошарашил таксофон на обочине сельской дороги

Блогер 63.ru рассказала про "периодически выскакивающие на обочинах дорог Самарской губернии яркие красные пятна таксофонов".

"Они попадаются в глухих маленьких деревнях на фоне сараев, изб и коров. Из любопытства решила остановиться у одного и проверить, декорация это или рабочий 
3 мая 2017, 08:44
В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В среду, 3 мая, в нескольких микрорайонах Самары возможно отключение холодного водоснабжения. В поселках Мехзавод, Кирзавод, Озерный и Кряж запланированы работы на системах водоснабжения. На Мехзаводе воду могут отключить во втором квартале с 8 до 15 часов. В Кирзаводе, Озерном 
2 мая 2017, 06:02
На самарской трассе появились таинственные предприниматели с радарами

На самарской трассе появились таинственные предприниматели с радарами

Блогер Сергей Игуменов поведал, про "треножных предпринимателей, которые скрывают госномера своих авто". Непонятные владельцы радаров для ловли нарушителей скоростного режима были замечены вдоль одной из областных автотрасс. "Предприниматели сидят в кустах в своих автомобилях и компрометируют власть своей вседозволенностью. Они 

28 апреля 2017, 07:16
Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Утром, 28 апреля, в Самаре во дворе на Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария. Из-под земли забил гейзер высотой примерно с жилой дом – метров в двадцать, сообщили очевидцы. В интернете появилось фото и видео с места происшествия. На место аварии направили 
28 апреля 2017, 02:20
Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Все управляющие компании России должны выставлять жильцам счета за оплату электричества на чердаках, в подвалах и нежилых помещениях. Соответствующее предписание издал главный жилинспектор России Андрей Чибис в официальном письме в адрес региональных органов власти. Новая строка в коммунальных квитанциях уже 

28 апреля 2017, 01:19
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?

Миллионные убытки: кто ответит за жуткую свалку на проспекте Карла Маркса?

В эти дни в Самарской области находится депутат Государственной думы, первый вице-президент "СоюзМаш России" и координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимир Гутенев. Первым делом парламентарий отправился в Советский район регионального центра, где рядом с жилыми домами разрослась незаконная свалка строительного 

24 апреля 2017, 05:12
В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

В блогах: про мусор и ненависть на Мехзаводе

Блогер missis_ykcyc послала через "ЖЖ" «лучи позора жителям поселка Мехзавод». «Моя ненависть к ним достигла, кажется, критической отметки. Этих людей я не люблю в принципе. Скажите, будет ли нормальный человек выкидывать мусор из окна квартиры? А по пути на 
31 марта 2017, 09:10
В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом

В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом

Блогер Игорь Кондратьев пишет про "задворки" самарского железнодорожного вокзала - о заброшенной территории, находящейся между одним из главных символов города и поселком Запанской. "Раньше я думал, что здесь находится много ж/д путей. На самом деле я тут обнаружил настоящий 
14 декабря 2016, 09:44
В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО

В Самаре выберут регионального оператора по обращению с ТБО

В начале следующего года в Самарской области должны выбрать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это связано с новыми полномочиями, которые получили субъекты Федерации. Сегодня в губернской думе обсуждалось, каким образом будет проведен конкурс и какие требования предъявят 

2 декабря 2016, 08:13
В Самаре устанавливают видеонаблюдение за стихийными свалками

В Самаре устанавливают видеонаблюдение за стихийными свалками

Камеры видеофиксации появляются в местах образования стихийных свалок. Один из приборов уже следит за перекрёстком улиц Магистральной и Брянской. Сюда многие жители и предприятия Кировского района без разрешения выбрасывают отходы. Как правило, это происходит в темное время суток. 

Администрацией 
8 апреля 2015, 01:59
В Самаре решили снизить расходы на ликвидацию незаконных свалок

В Самаре решили снизить расходы на ликвидацию незаконных свалок

В 2015 году на ликвидацию незаконных свалок в Самаре будет направлено почти 7 млн рублей. Такое решение было принято в гордуме на заседании комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию. В 2014 году на эти цели выделили 12 
13 марта 2015, 12:10
Суд обязал тольяттинскую мэрию решить вопрос с незаконными свалками в городе

Суд обязал тольяттинскую мэрию решить вопрос с незаконными свалками в городе

Комсомольский районный суд обязал мэрию Автограда убрать с территории города 37 несанкционированных свалок. С иском к тольяттинской администрации вышла Самарская межрайонная природоохранная прокуратура. По итогам проверки надзорный орган установил, что на территории Автограда находятся более 50 незаконных мусорных свалок. После 

5 февраля 2015, 02:02
Директора УК «Коммунальник» оштрафовали за свалку во дворе жилого дома в Самаре

Директора УК «Коммунальник» оштрафовали за свалку во дворе жилого дома в Самаре

В одном из дворов Ленинского района Самары в ходе прокурорской проверки была обнаружена свалка мусора, находившаяся вне установленного места для его складирования. Бытовые отходы были брошены возле дома №104 по ул. Садовой.

В отношении директора ООО УК «Коммунальник» Анатолия Горшкова, ответственного 

26 сентября 2014, 10:16
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