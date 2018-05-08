В России разработано бесплатное для скачивания в AppStore приложение «МетроКомпас», которое позволяет найти ближайшую станцию метро в семи городах страны, в том числе Самаре. Программа переведена на английский и китайский языки.

«Ищите станции метро рядом с вами с помощью встроенного компаса …