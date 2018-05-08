В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов 600 тысяч человек при среднесуточной посещаемости в 43 тысячи. Зафиксированное снижение - 4 процента. Всего за 20 лет количество пассажиров в городском метро упало вдвое. По данным мэрии, себестоимость проезда сейчас составляет около 35 рублей при цене билета в 25. МУП ежегодно генерирует более 100 миллионов рублей убытка. Власти считают, что ситуация улучшится только со строительством новых станций в историческом центре.
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