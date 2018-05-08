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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

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В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

В проект станции метро «Самарская» вносят корректировки

Станцию метро «Самарская», возможно, будут возводить открытым способом, заявили в управлении капитального строительства по Самарской области. Это позволит выполнить работы гораздо быстрее и дешевле, сохранить объекты культурного наследия, хотя создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, поясняют в ведомстве. Предполагается, что 

21 апреля 2018, 05:48
Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре

Появился бесплатный компас на смартфон для поиска метро в Самаре

В России разработано бесплатное для скачивания в AppStore приложение «МетроКомпас», которое позволяет найти ближайшую станцию метро в семи городах страны, в том числе Самаре. Программа переведена на английский и китайский языки.

«Ищите станции метро рядом с вами с помощью встроенного компаса 

9 апреля 2018, 09:39
Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

В середине дня, 25 марта, в самарском метрополитене произошло ЧП. Один из пассажиров спрыгнул на рельсы на станции метро «Гагаринская» и начал бегать по путям. Для того чтобы избежать жертв, работа подземки была в экстренном порядке остановлена. К решению проблемы 
26 марта 2018, 09:05
Новые онлайн-кассы установят на станциях метро в Самаре

Новые онлайн-кассы установят на станциях метро в Самаре

Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» объявило тендер на закупку 23 комплектов онлайн-касс «Эвотор» за 724 тысячи рублей. 
Согласно техзаданию, для приема платежей с помощью банковских карт на «Безымянке» установят четыре комплекта. На всех остальных 9 станциях - по два. Еще один 

2 марта 2018, 04:15
В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.

В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники 

31 января 2018, 08:56
РЖД готовит закон о

РЖД готовит закон о "черных списках" для пассажиров

"Российские железные дороги" хотят внести на рассмотрение законопроект о «черных списках» для пассажиров. Об этом рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, людям, которые создают опасность для своих спутников, надо ограничить доступ на поезда, сообщает РБК
15 января 2018, 01:48
Сотрудникам «ВИМ-Авиа» не выплатили зарплаты на полмиллиарда рублей

Сотрудникам «ВИМ-Авиа» не выплатили зарплаты на полмиллиарда рублей

Московское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту невыплаты почти полумиллиарда рублей в качестве заработной платы сотрудникам «ВИМ-Авиа». Следователи установили, что руководство авиакомпании умышленно уже более двух месяцев не выдает деньги работникам.

Доследственная проверка была организована в 
29 декабря 2017, 08:04
В России приняли закон о черных списках авиапассажиров

В России приняли закон о черных списках авиапассажиров

Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.
Такая мера будет в силе на протяжении года. Она не относится к эпизодам, когда представитель данной категории 

17 ноября 2017, 03:15
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