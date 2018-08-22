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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную
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22 августа 2018, 02:35
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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином
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22 августа 2018, 02:26
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta
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22 августа 2018, 01:36
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17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре
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22 августа 2018, 01:15
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На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело
В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.
По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. …
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22 августа 2018, 11:37
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Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани
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22 августа 2018, 10:48
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На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana
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22 августа 2018, 09:05
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Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти
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21 августа 2018, 03:04
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«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве
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21 августа 2018, 11:10
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Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей
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20 августа 2018, 12:56
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37