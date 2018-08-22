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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
22 августа 2018, 03:13
На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

В пятницу, 24 августа, в Тольятти перекроют движение транспорта по улице Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной. Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00. Как сообщили в мэрии Тольятти, улицу перекроют из-за многодневной гонки по велоспорту, 
22 августа 2018, 02:35
В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

22 августа 2018, 02:26
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

Во вторник, 21 августа, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. В 19:45 33-летняя автоледи, получившая права только в феврале, ехала на легковушке ВАЗ в жилой зоне со стороны проезда Оптимистов в направлении Спортивной. По пути она сбила 
22 августа 2018, 01:36
17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

Неосторожное вождение стало причиной очередного ДТП в Самаре. Все произошло 21 августа. 42-летний водитель автомобиля Honda CR-V ехал по улице Гагарина со стороны Авроры к Революционной. На одном из участков он превысил скорость, не успел затормозить и сбил 17-летнюю девушку. 
22 августа 2018, 01:15
На гендиректора ООО

На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело

В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.

По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. 
22 августа 2018, 11:37
Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани

Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани

21 августа в Самарской области произошла авария, в которой пострадали сразу двое детей. Около 21:20 24-летний водитель легковушки ехал по улице Магистральной в Сызрани в сторону Октябрьска. Около дома №10 мужчина не пропустил 16-летнюю девушку и 17-летнего юношу, которые переходили 
22 августа 2018, 10:48
На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana

На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana

Правоохранители устанавливают личность мужчины, труп которого нашли на одном из волжских островов под Сызранью. Скелетированный труп неизвестного обнаружили 30 июля на острове напротив причала Совхоз Комсомолец, на расстоянии пяти километров от берега. Погибшему было от 45 до 70 лет, на 
22 августа 2018, 09:05
Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

В одном из межрайонных отделов судебных приставов в Самарской области возбудили исполнительное производство о розыске ребенка, которого незаконно перевезли в Россию. Мама увезла двухлетнюю малышку из Украины на территорию нашей страны, но сделано это было в обход закона. Приставы сумели 
21 августа 2018, 03:04
«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении главы Нефтегорского района Владимира Корнева. Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.

По версии следствия, в 2010 году Корнев получил от представителя ООО - 
21 августа 2018, 11:10
Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Самарца поймали при получении 250 тысяч рублей для следователей

Советский межрайонный следственный отдел выясняет подробности уголовного дела, которое завели на жителя Самары. Мужчину подозревают в том, что он предложил стать посредником при передаче взятки.

По версии следствия, 18 августа примерно с 15:20 до 15:40 мужчина пообещал выступить посредником 
20 августа 2018, 12:56
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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