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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.

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Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани

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22 августа 2018, 10:48
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На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana

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Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

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