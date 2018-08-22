На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело



По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. … В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог.