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20 новых спортплощадок появятся в Самарской области
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22 августа 2018, 05:34
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Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области
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22 августа 2018, 05:02
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С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к ее бывшему руководителю Александру Реймеру. Служители Фемиды постановили, что он вместе со своими сообщниками должен возместить ущерб в 2,2 миллиарда рублей. Помимо Реймера, ответчиками в процессе выступали экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор …
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22 августа 2018, 04:01
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В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta
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22 августа 2018, 01:36
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17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре
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22 августа 2018, 01:15
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На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело
В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.
По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. …
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22 августа 2018, 11:37
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Двое подростков оказались под колесами легковушки в Сызрани
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22 августа 2018, 10:48
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На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana
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22 августа 2018, 09:05
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Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре
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22 августа 2018, 08:22
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«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве
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21 августа 2018, 11:10
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37