|
Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре
|
17 ноября 2017, 01:39
|
Дмитрий Азаров встретился с лидерами профсоюзного движения Самарской области
Накануне празднования Дня профсоюзов состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с руководителями членских организаций областной федерации. Сейчас на территории региона работает 34 профсоюза. Они объединяют 2,5 тысячи первичных организаций и 600 тысяч человек. Среди вопросов, которые подняли …
|
16 ноября 2017, 05:48
|
Кто будет главой Самары?
|
16 ноября 2017, 04:43
|
Новый глава Самары будет определен к 22 декабря
|
16 ноября 2017, 02:11
|
Дмитрий Азаров принял участие в конференции ОНФ в Самаре
|
16 ноября 2017, 10:40
|
В Сызрани Дмитрий Азаров и Александр Карелин открыли турнир по греко-римской борьбе
В Сызрани прошли финальные поединки открытого Кубка Самарской области по греко-римской борьбе. В торжественном открытии турнира приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.
Местный ФОК "Надежда" был полон. Поздравить спортсменов и болельщиков пришли депутат …
|
15 ноября 2017, 05:22
|
Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова поздравила с праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко
В Самаре чествуют ветеранов Великой Отечественной Войны. Особое внимание вдовам участников тех событий. Они не должны чувствовать себя забытыми.
Одной из первых председатель Самарской городской думы Галина Андриянова решила поздравить с наступающими праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко. Они познакомились в …
|
29 апреля 2016, 06:50
|
В Самаре стартовала вторая волна заседаний райсоветов, всенародно выбранных 13 сентября
В Самаре стартовала вторая волна заседаний районных советов, выбранных всенародным голосованием 13 сентября. Напомним, до этого депутаты определились с председателями местных собраний, которые также будут наделены полномочиями глав районов, и делегировали своих представителей в городскую думу. В этот четверг одним из …
|
22 октября 2015, 02:24