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При строительстве самарского стадиона были похищены 2 млрд рублей
При строительстве самарского стадиона были похищены почти 2 млрд рублей. С таким заявлением в МВД Республики Татарстан обратился на прошлой неделе субподрядчик - казанская фирма «Татдорстрой». Она попросила возбудить уголовное дело в отношении московского ООО «Стальмонтаж-Электросталь», которое было нанято для …
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9 ноября 2017, 05:35
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Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех подстанций – «Пресня» в Москве, «Береговая» в Калининграде, и «Стадион» (Самара). Церемония состоится в режиме видеоконференции, уточнили в пресс-службе Кремля.
«14 ноября Владимир Путин посетит компанию «Россети». Во время …
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14 ноября 2017, 01:12
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Конец раскружаливанию: Появилось фото стадиона «Самара Арена» без временных опор
В Самаре полностью завершен демонтаж временных опор купола стадиона «Самара Арена» (так называемое раскружаливание).
«Он - свободен! Временные опоры купола стадиона «Самара Арена» полностью демонтированы», - сообщила на своей странице в соцсети Анна Ситник, главный консультант департамента информационной политики …
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13 ноября 2017, 12:21
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На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание
«На поле стадиона «Самара Арена» уложено дренажное основание. Совсем скоро начнётся формирование технологических уровней, включающих в себя систему полива и подогрева», - сообщает генподрядчик строительства ПСО «Казань».
Как уже сообщала «ТЕРРА», в выходные были вывезены временные поддерживающие опоры …
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13 ноября 2017, 11:30
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«Самара Арена» получит систему видеонаблюдения в декабре
«Большой брат» проследит за фанатами. В Самаре определили подрядчиков, которые установят систему видеонаблюдения на стадионе «Самара-Арена». Этим займутся компании «Альбитех» и «Безопасность СТ», говорится в сообщении на портале госзакупок. Они поделят между собой 3 млн 140 тысяч рублей примерно в …
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9 ноября 2017, 03:57
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Возле стадиона «Самара Арена» начали строить парковки
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9 ноября 2017, 02:46
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В Самаре началось раскружаливание арены для игр ЧМ-2018
Во вторник, 31 октября, началось раскружаливание стадиона «Самара Арена». С технической стороной процесса во время осмотра объекта детально ознакомился врио губернатора Дмитрий Азаров. Как пояснил заместитель гендиректора ПСО «Казань» Сергей Пономарев, строители постепенно уберут временные опоры, поддерживающие купол стадиона. Сначала …
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31 октября 2017, 07:02