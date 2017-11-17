«Самара Арена» получит систему видеонаблюдения в декабре «Большой брат» проследит за фанатами. В Самаре определили подрядчиков, которые установят систему видеонаблюдения на стадионе «Самара-Арена». Этим займутся компании «Альбитех» и «Безопасность СТ», говорится в сообщении на портале госзакупок. Они поделят между собой 3 млн 140 тысяч рублей примерно в …