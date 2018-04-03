Блогер Антон Рубин поведал про безразличие самарских чиновников. "Старая бабушка живет с мужем-сверстником в частном стареньком домишке в центре города. Зима снежная, крыша пологая, снег тяжелый и начал таять, а к крыше идут провода электрические всякие. Еще в прошлом году они с дедом справлялись сами. Потому что на год моложе были. И потому, что такого количества снега не было. А сейчас смотрят на свисающие глыбы и боятся... нет, не того, что на них упадет. А того, что провода порвет, а там и пожар или все без электричества останутся и вообще. И начали старики звонить по всем инстанциям с просьбой о помощи. Однако чиновники помогать не стали. Вот так бабушка и позвонила мне, сама не понимая куда. Знаете, что в таких разговорах самое тяжелое? Когда они плачут: "Мы 50 лет работали не покладая рук, а сейчас стали никому не нужны. Почему же нам никто помочь не может?" В общем, нашим пацанам потребовался час, чтобы добраться, и час, чтобы убрать снег с крыши".
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В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»
Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 …
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3 апреля 2018, 07:00
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В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара
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3 апреля 2018, 11:51
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На проект Южной обводной дороги в Самаре выделят 22 млн рублей
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3 апреля 2018, 09:51
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Самара потратит на дороги 720 млн рублей
В Самаре потратят 720 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и элементов их обустройства, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, за указанную сумму победитель должен …
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2 апреля 2018, 09:00
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12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
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2 апреля 2018, 05:34
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В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.
«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь …
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2 апреля 2018, 09:33
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В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»
Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».
«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» …
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2 апреля 2018, 09:21
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В блогах: «60 лет ракетному цеху АО «РКЦ «Прогресс»
Блогер Нина Дюкова напомнила, что ракетному цеху РКЦ «Прогресс» исполнилось 60 лет.
«В 1958 году на Государственном авиационном заводе № 1 (так тогда назывался «Прогресс») был создан цех окончательной сборки и испытаний ракет-носителей, где сегодня изготавливаются ракеты типа …
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2 апреля 2018, 09:12
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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...
Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …
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13 марта 2018, 08:02
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В блогах: "Почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти?"
Блогер Виталий Политов задается вопросом, "почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти"? Автор поведал про опасный перекресток на пересечении Мичурина и Московского шоссе. "Из-за чьего-то непродуманного решения здесь ежедневно сотни (если не тысячи) людей подвергаются опасности быть сбитыми. Из-за …
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13 марта 2018, 07:00
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В блогах: Неприятные перегибы со списанием долгов за коммуналку
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6 марта 2018, 07:15
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В блогах: Бой за 7 секунд
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6 марта 2018, 06:13