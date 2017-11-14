Блогер Антон Черепок бьет тревогу, что "Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида". "Старейший парк Самары, начавший свою историю в 1856 году, с весны этого года переживает реконструкцию. Подрядчик ПСК "Волга" получил на работы сначала 228 миллионов рублей, а недавно ему добавили ещё 15. Выходит примерно по 22 миллиона на один гектар. Рассказывая о планируемых преобразованиях в парке, ранее отмечали, что грот, скульптура, фонтан у главного входа с фигурами детей и "прочие архитектурные объекты культурного наследия претерпят лишь косметические изменения". Но уже сейчас фонтан выглядит совсем не так. Фактура природного камня практически утрачена и смотрится очень современно. Самый знаковый объект парка почти неузнаваем. Похоже, Самара получит ещё один работающий фонтан, являющийся низкокачественным муляжом оригинала без капли аутентичности", - сетует автор.
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Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех подстанций – «Пресня» в Москве, «Береговая» в Калининграде, и «Стадион» (Самара). Церемония состоится в режиме видеоконференции, уточнили в пресс-службе Кремля.
«14 ноября Владимир Путин посетит компанию «Россети». Во время …
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14 ноября 2017, 01:12
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В блогах: о странностях восстановления плиточных тротуаров в Самаре
Блогер Владислав Харчев обращает внимание на удивительные "странности восстановления плиточных тротуаров после устранения коммунальных аварий". "По теории якобы считается, что плитка намного выгоднее для Cамары, потому что после устранения последствий прорывов раскопанный участок тротуара можно быстро и просто заделать …
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14 ноября 2017, 12:01
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Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982
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14 ноября 2017, 11:36
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В блогах: про кольцевые развязки и исчезновение знаков в Самаре
Блогер Виктор Пекшев tam_odin обращает внимание самарцев на то, что на кольцевых развязках города массово убирают знаки "Уступи дорогу", оставляя только знак кругового движения. "Например, белые треугольнички с красным ободком уже убрали на пересечениях "Антошки" с Советской Армии и …
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13 ноября 2017, 10:11
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В блогах: у станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам
Блогер psergeev77 сообщил, что 9 ноября в Новокуйбышевске неподалеку от станции Липяги заложили фундамент под памятник чешским легионерам. По иронии судьбы его установили в 20 метрах от памятника железнодорожникам, расстрелянным белочехами в 1918 году при их отступлении из Самары. …
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10 ноября 2017, 09:00
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«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре
Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного …
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10 ноября 2017, 05:29
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Прокурор Самары подал иск против сайта интим-услуг
Прокуратура Самары выявила сайт о предоставлении интим-услуг. На нем опубликованы откровенные снимки девушек, а также указаны номера телефонов, цены и перечислены виды услуг. При этом попасть на сайт может любой пользователь, предварительной регистрации не требуется, что «фактически является распространением информации, …
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10 ноября 2017, 01:22
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В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей
109 дорог Самарской области общей протяженностью более 163 километров отремонтировали в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Они находятся в городах Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти и Самара. В числе отремонтированных участков - Южный мост и путепровод …
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10 ноября 2017, 12:56
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В блогах: На туалетах на площади Куйбышева нет пометок М и Ж
Блогер Владислав Харчев пожаловался, что в недавно отремонтированных туалетах на площади Куйбышева отсутствует разделение на "мужской" и "женский". "Никаких букв М и Ж или соответствующих пиктограмм и значков, призванных разделить посетителей по гендерному признаку, там нет. Может, это в честь Дня …
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7 ноября 2017, 09:15
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В блогах: Ремонт улицы Галактионовской
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7 ноября 2017, 07:58
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В блогах: Московское шоссе
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24 октября 2017, 08:26
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В блогах: Как украсть пассажира, или Пригородные маршруты в Самаре
Блогер Алексей Перезнатнов рассуждает на тему, как пригородные маршруты крадут пассажиров в Самаре. "Сейчас по территории города проходит 40 межмуниципальных маршрутов. Часть из них отправляется с пересадочных узлов, находящихся ближе к выездам из города. Но есть маршруты, трассы которых проходят по …
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24 октября 2017, 07:15