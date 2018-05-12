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«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
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Материалы по теме:

11-летнего мальчика на велосипеде сбили на «зебре» в Тольятти

11-летнего мальчика на велосипеде сбили на «зебре» в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 31-летний водитель на «Форде» сбил велосипедиста, передает 63.ru со ссылкой на ГИБДД Автограда.
 
По версии полицейских, автомобилист допустил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на 
12 мая 2018, 03:34
4 легковых автомобиля столкнулись в Самаре на Волжском шоссе

4 легковых автомобиля столкнулись в Самаре на Волжском шоссе

Сегодня, 12 мая, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На Волжском шоссе столкнулись сразу 4 легковых автомобиля. Об этом передает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
 
Пи их словам, авария случилась в обеденное время. Из-за этого собралась огромная пробка 
12 мая 2018, 03:00
Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани

10 мая автоавария произошла в Сызрани. 38-летний мужчина за рулем Renault ехал по улице Мостовая со стороны улицы Урицкого в направлении улицы Первомайская. Автолюбитель превысил скорость и не справился с управлением машиной. В итоге, иномарка на полном ходу врезалась в 

11 мая 2018, 02:25
«Приора» опрокинулась в кювет в Самарской области, водитель погиб

«Приора» опрокинулась в кювет в Самарской области, водитель погиб

Утром 10 мая смертельное ДТП произошло в Борском районе Самарской области. Примерно в 6:30 38-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по трассе Борское - Таволжанка. На 27-м километре дороги он не справился с управлением, легковушка съехала в кювет и опрокинулась. 

11 мая 2018, 01:56
Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.

Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара 
21 марта 2018, 07:00
Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

19 марта в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Вечером на Заводском шоссе трамвай №3 врезался в грузовик. Вагон ехал со стороны улицы 22-го Партсъезда в сторону Кабельной. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта, сообщает паблик
20 марта 2018, 09:01
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
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