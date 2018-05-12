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11-летнего мальчика на велосипеде сбили на «зебре» в Тольятти
В Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. 31-летний водитель на «Форде» сбил велосипедиста, передает 63.ru со ссылкой на ГИБДД Автограда.
По версии полицейских, автомобилист допустил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на …
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12 мая 2018, 03:34
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4 легковых автомобиля столкнулись в Самаре на Волжском шоссе
Сегодня, 12 мая, днем в Самаре произошло очередное ДТП. На Волжском шоссе столкнулись сразу 4 легковых автомобиля. Об этом передает 63.ru со ссылкой на очевидцев.
Пи их словам, авария случилась в обеденное время. Из-за этого собралась огромная пробка …
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12 мая 2018, 03:00
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Пьяный водитель на Renault влетел в бетонный забор в Сызрани
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11 мая 2018, 02:25
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«Приора» опрокинулась в кювет в Самарской области, водитель погиб
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11 мая 2018, 01:56
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Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности
Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.
Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара …
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21 марта 2018, 07:00
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Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре
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20 марта 2018, 09:01
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Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары
Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.
Вагоны с пассажирами будут проходить через почти …
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16 марта 2018, 11:39
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48