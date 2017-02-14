|
В Самаре сэкономят на реконструкции набережной у Ладьи
Работы по реконструкции четвертой очереди самарской набережной подешевели на 71 миллион рублей. Соответствующие изменения появились на портале госзакупок. Если изначально максимальная стоимость контракта составляла чуть более 660 миллионов рублей, то теперь ее установили на уровне 590 миллионов.
Как уже …
|
8 февраля 2017, 10:00
|
В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
|
7 февраля 2017, 04:43
|
В блогах: опасные поручни на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет по сломанные поручни на набережной Осипенко. "Их сломали еще 2 года назад. Жители сразу же написали мэрии в "Твиттер". Чиновники пообещали принять меры. Однако этого не случилось. Наоборот, стало только хуже. И опасней: на одной …
|
3 февраля 2017, 09:20
|
Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной
Начать в Самаре реконструкцию четвертой очереди набережной с Ладьей планируется весной. Проект обсудили на совещании в мэрии. После завершения работ на набережной появится четырехъярусный фонтан с подсветкой, велодорожки и парковки. Заказчик, департамент градостроительства мэрии, изменил сроки окончания работ – весна …
|
20 января 2017, 10:55
|
В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан
В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.
Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 …
|
19 января 2017, 12:08
|
В Самаре на Гастелло снова забил фонтан
|
17 января 2017, 05:49
|
В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан
Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за …
|
7 сентября 2016, 02:02
|
В блогах: опасный фонтан в Самарской области
Блогер verqiz поведал про загадочный опасный фонтан в селе Шентала Самарской области: "На вид этот объект - вполне себе прекрасный фонтан. Для райцентра, разумеется. Только вот купаться в нём не просто нельзя, а даже строго запрещено! Объект находится под …
|
14 июля 2016, 06:22