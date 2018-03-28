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14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре

14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре

В Самаре во вторник, 27 марта, в результате ДТП пострадала 14-летняя школьница. Кроме 
28 марта 2018, 03:09
Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области

Авария с участием трех машин произошла 26 марта в Ставропольском районе Самарской области. 26-летний водитель грузовой «ГАЗели» ехал по трассе М-5 со стороны регионального центра. На 991-м километре дороги молодой человек превысил скорость, не справился с управлением и врезался в 

27 марта 2018, 02:29
Два человека погибли после столкновения

Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области

Вечером 26 марта в Самарской области произошло крупное ДТП. Все случило на 932-м километре трассы М-5 в районе поворота на Междуреченск.

Водитель на автомобиле ВАЗ-2106 двигался по дороге со стороны Самары в направлении Москвы. На одном из участков он выехал на 

27 марта 2018, 09:13
Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

В Самаре очевидцы сообщили об инциденте со строительным краном на стройке в Южном городе. Опубликовано фото. Жители Самары обсуждают его в соцсети. По словам автора поста, инцидент произошел в среду, 21 
21 марта 2018, 01:10
В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской

В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской

В Самаре очевидцы сообщили, что затопило трамвайные пути на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Остановка Карла Маркса. Очередной прорыв», - 
21 марта 2018, 12:27
Фото в блогах: Рассвет в Самаре

Фото в блогах: Рассвет в Самаре

Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра 
19 марта 2018, 09:00
Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Под Самарой в четверг, 15 марта, произошло массовое ДТП. В Волжском районе пьяный водитель Chevrolet Cobalt разбил три автомобиля. Авария произошла около семи часов утра на 9-м километре дороги Волжский – Курумоч – «Урал».

По данным полицейских, автомобиль двигался со стороны 

16 марта 2018, 03:41
«Странное свечение над аэропортом» обсуждают жители Самары

«Странное свечение над аэропортом» обсуждают жители Самары

Пользователь из Самары опубликовал в соцсети фото «странного свечения». Пост появился днем в понедельник, 26 февраля. По словам автора, это явление наблюдали ночью.

«Сегодня над аэропортом всю ночь странное свечение было..», - сообщает пользователь.

Самарцы отнеслись к этому 
26 февраля 2018, 04:21
В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области в районе Жигулевска на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. Столкнулись три машины – иномарки Hyundai Solaris, Toyota Hilux и грузовая «Газель». Это случилось в понедельник, 22 января, около 15 часов. Есть пострадавшие.

По предварительным сведениям 
23 января 2018, 01:35
В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками 
29 декабря 2017, 01:38
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