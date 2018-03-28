|
14-летняя школьница пострадала в ДТП под мостом в Самаре
|
28 марта 2018, 03:09
|
Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре
|
28 марта 2018, 02:08
|
Два грузовика и легковушка столкнулись в Самарской области
|
27 марта 2018, 02:29
|
Два человека погибли после столкновения "ГАЗона Некст" и легковушки в Самарской области
|
27 марта 2018, 09:13
|
Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
|
21 марта 2018, 01:10
|
В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской
|
21 марта 2018, 12:27
|
Фото в блогах: Рассвет в Самаре
Блогер Алексей Авдейчев выложил серию фотографий "Самара: рассвет над городом". "На днях не поленился встать пораньше, чтобы пройтись по Волге и снять наш город на рассвете. Как оказалось, не я один любуюсь рассветной красотой. Вообще, в седьмом часу утра …
|
19 марта 2018, 09:00
|
Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой
|
16 марта 2018, 03:41
|
«Странное свечение над аэропортом» обсуждают жители Самары
|
26 февраля 2018, 04:21
|
В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
|
23 января 2018, 01:35
|
В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал
В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками …
|
29 декабря 2017, 01:38