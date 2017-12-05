В Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту В социальных сетях пользователи обсуждают информацию о том, что якобы «в Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту». В сообщении указано, что мальчику 13 лет. В социальном учреждении взрослые пояснили, что ребенок «стал неуправляем, плохо учится …