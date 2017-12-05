В Самаре в федеральный суд Самарского района направлено уголовное дело, возбужденного в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве собственных родителей. Его нужно отправить на принудительное лечение, считают специалисты. Преступление было совершено 23 февраля 2017 года в квартире дома по улице Чапаевской. Там были найдены трупы 53-летнего мужчины и 59-летней женщины. На головах убитых обнаружили рубленые раны. По версии следствия, убийца – сын погибшей пары. Уголовное дело завели по факту убийства двух лиц (пункт «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«Согласно заключению комиссии экспертов он обнаруживает признаки хронического психического расстройства, в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния и в настоящее время являлось и является столь выраженным, что лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Кроме того, мужчина представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, требует постоянного и интенсивного наблюдения в условиях психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением», - сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
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