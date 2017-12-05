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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

Названы сборные и даты самарских матчей группового этапа ЧМ-2018

В групповых матчах ЧМ-2018 по футболу в Самаре сыграют сборные России, Уругвая, Коста-Рики, Сербии, Дании, Австралии, Сенегала и Колумбии. Об этом стало известно сегодня, 1 декабря, в ходе финальной жеребьевки ЧМ-2018, которая прошла в Москве в Большом Кремлевском дворце. Игры 

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Сборные России и Уругвая сыграют групповой матч ЧМ-2018 в Самаре 25 июня

Только что стало известно, что сборная России сыграет со сборной Уругвая в Самаре 25 июня. 

 

Сегодня, 1 декабря, в Большом Кремлевском дворце проходит финальная жеребьевка ЧМ-2018, в ходе которой станет известно, какие сборные сыграют в Самаре в матчах группового этапа, а 

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В социальных сетях пользователи обсуждают информацию о том, что якобы «в Сызрани родители сдали сына в детдом за отказ вступать в секту».  В сообщении указано, что мальчику 13 лет. В социальном учреждении взрослые пояснили, что ребенок «стал неуправляем, плохо учится 
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СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

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Как рассказывают мировые СМИ, маньяк заманивал размещающих суицидальные посты в интернете и отрубал им головы. Пока в 

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