В блогах: «Админы БД уходят в 24/7» … Блогер kofe_vino87 призывает к участию в поисках "глюков и косяков" на сайте правительства Самарской области: "Этот ресурс уже пытались ломать, и не один раз. Поступило жесткое указание из центра основательно его переработать. Сделать генеральный апдейт. В том числе, по