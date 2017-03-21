В Самаре требуют закрыть сайт зацеперов, которые с риском для жизни катаются на поездах. Зловредный ресурс, на котором размещены фотографии и текст с опасными рекомендациями, выявила Куйбышевская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство подало гражданский иск в Железнодорожный районный суд Самары с требованием заблокировать сайт. По данным МВД России, ежегодно на железной дороге получают травмы более 100 зацеперов, каждый десятый случай заканчивается смертью.
|
В блогах: «Админы БД уходят в 24/7»
Блогер kofe_vino87 призывает к участию в поисках "глюков и косяков" на сайте правительства Самарской области: "Этот ресурс уже пытались ломать, и не один раз. Поступило жесткое указание из центра основательно его переработать. Сделать генеральный апдейт. В том числе, по …
|
17 марта 2017, 11:17
|
Глава Красноглинского района Самары может лишиться своего поста
Районная прокуратура добивается его отставки из-за нарушения с его стороны антикоррупционного законодательства.
|
9 марта 2017, 08:40
|
Прокуратура Самары: затраты на благоустройство районов города не учтены в бюджете
Департамент управления имуществом не провел инвентаризацию внутриквартальных проездов для их учета в реестре муниципальной собственности и последующей передачи в собственность внутригородских районов. Таковы результаты проверки надзорного ведомства. У администраций районов нет данных о размере и границах внутриквартальных проездов. Это мешает …
|
3 марта 2017, 07:44
|
В Самарской области могут закрыть завод по производству настоек «Гиппократ»
Завод крупнейшего в России производителя лекарственных настоек - компании «Гиппократ» могут закрыть.
Прокуратура Красноярского района выявила нарушения в работе предприятия. Речь о выбросе в атмосферу вредных веществ в период с августа по ноябрь прошлого года без специального разрешения, в том числе …
|
1 марта 2017, 01:58
|
Самарская прокуратура накажет руководство ИК № 5 за слишком доброе отношение к заключенным
|
17 февраля 2017, 04:17
|
По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers
По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
|
7 февраля 2017, 02:02
|
В половине российских поездов дальнего следования появится Wi-Fi
Половину российских поездов оснастят беспроводным интернетом Wi-Fi уже до конца текущего года. Будут введены специальные тарифы, внося платежи по которым пассажиры получат возможность пользоваться услугами Интернета в пути.
|
16 января 2017, 11:12
|
РЖД увеличивает сроки предварительной продажи билетов
|
12 декабря 2016, 10:53
|
Плацкарт Самара – Москва подорожает примерно на 60 рублей
|
2 декабря 2016, 12:01
|
В России появился сервис по проверке лекарств на наличие допинга
Российское антидопинговое агентство запустило сервис по проверке медицинских препаратов на содержание допинга. На сайте РУСАДА любой желающий сможет самостоятельно проверить лекарство на присутствие запрещенных в спортивной среде компонентов.
Об этом информирует пресс-служба антидопингового агентства. Определить, есть ли в лекарственном препарате не разрешенные …
|
21 ноября 2016, 04:10
|
В Самарской области встали поезда из-за поломки рельсов
В воскресенье, 16 октября, примерно в 3 часа ночи на железнодорожных путях на территории Самарской области встали поезда, сообщает samru.ru. Машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Тюмень - Махачкала, получил сигнал о том, что двигаться дальше нельзя. Это случилось …
|
17 октября 2016, 11:07
|
В России появится сайт, который будет рассказывать о ситуации на дорогах
В России появится сайт, который будет рассказывать о ситуации на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Его разработает Минкомсвязи.
|
14 сентября 2016, 03:33