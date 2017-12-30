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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Необычное автопроисшествие произошло в Тольятти в ночь пятницы на субботу, с 29 на 30 декабря. На улице Карла Маркса, в районе Центрального парка, автомобиль ВАЗ-2110 врезался в столб.
 
По словам очевидцев, водитель, видимо не справился с управлением и спикировал 
30 декабря 2017, 06:42
Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
 
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал 
30 декабря 2017, 04:22
В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

Вчера, 29 декабря, около 19:15 в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, напротив дома № 76 по улице Советской водитель трамвая сбил 15-летнего подростка. Школьник пытался перебежать 
30 декабря 2017, 03:36
В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало

Сегодня, 30 декабря, утром в Сызрани на улице Локомобильной на мосту через Крымзу практически лоб в лоб столкнись Nissan Almera и 65-я маршрутка.

По предварительной версии сотрудников полиции, 41-летний водитель иномарки, двигаясь по направлению к улице Кадровой, не справился 
30 декабря 2017, 03:20
Самарцы добровольно сдали оружия на 193 тысячи рублей

Самарцы добровольно сдали оружия на 193 тысячи рублей

В управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги операции «Оружие» в 2017 году, проведенной совместно с полицией. Общая сумма вознаграждений, заплаченных самарцам, которые добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, составила более 193 тысяч рублей. Граждане принесли силовикам 19 единиц 

28 декабря 2017, 07:02
В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты

В Самаре полицейские раскрыли хищение денег с банковской карты. Потерпевшая – 54-летняя жительница города. Потерпевшая рассказала, что пришла на работу и оставила в гардеробе сумку и верхнюю одежду. Через несколько часов она получила смс: с ее карты списали 9 тысяч 

19 декабря 2017, 01:35

В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре в пятницу, 15 декабря, водителей начнут массово проверять на трезвость. Рейд начнется сегодня в 22:00 и завершится в 2 часа ночи 16 декабря. «Контроль трезвости» проведут в Железнодорожном и Октябрьском районе на Московском шоссе, улицах Гагарина и Тухачевского.

«В 

15 декабря 2017, 05:42
Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через 2 года нашла своего потерянного сына в Самаре. За помощь она в письме поблагодарила сотрудников самарской полиции. Женщина рассказала, что, когда её сыну было три года, в декабре 2015-го, бывший муж забрал ребенка «под благовидным предлогом». Найти 

12 декабря 2017, 09:57
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