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Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом
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30 декабря 2017, 06:42
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Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели
В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал …
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30 декабря 2017, 04:22
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В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника
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30 декабря 2017, 03:36
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В Сызрани Nissan врезался в маршрутку: 6 человек пострадало
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30 декабря 2017, 03:20
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Самарцы добровольно сдали оружия на 193 тысячи рублей
В управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги операции «Оружие» в 2017 году, проведенной совместно с полицией. Общая сумма вознаграждений, заплаченных самарцам, которые добровольно сдали оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, составила более 193 тысяч рублей. Граждане принесли силовикам 19 единиц …
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28 декабря 2017, 07:02
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В Самаре женщина на работе украла у коллеги деньги с банковской карты
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19 декабря 2017, 01:35
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В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость
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15 декабря 2017, 05:42
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Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре
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12 декабря 2017, 09:57