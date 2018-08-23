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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По 

23 августа 2018, 06:22
Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно

Болельщики самарских «Крыльев Советов», которые собираются поехать в Тюмень и поддержать команду, смогут пройти на матч бесплатно. Как пояснили в клубе, при себе нужно иметь только паспорт. Напомним, что матч 5-го тура российской премьер-лиги между «Енисеем» и «Крыльями Советов» состоится 
23 августа 2018, 05:14
В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств

В микрорайоне «Крутые Ключи» в Самаре появится школа искусств. Там смогут заниматься не менее 300 детей, рассказала руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Лилия Галузина. Для этого городские власти собираются выкупить здание в центре микрорайона.

Кстати, в нем уже 
23 августа 2018, 04:57
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. 
 
- Около 89 % от общего планируемого 
23 августа 2018, 03:05
«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

Стали известны подробности массового ДТП в Волжском районе Самарской области. Напомним, авария произошла среду, 22 августа, в 17:45 на 16 километре автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс -Волгоград». 29-летний водитель на «Лада Приоре» ехал со стороны областной столицы в направлении 
23 августа 2018, 02:31
Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

52-летнего мужчину подозревают в домогательствах по отношению к 4-летней девочке.
22 августа 2018, 04:27
В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

Во вторник, 21 августа, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. В 19:45 33-летняя автоледи, получившая права только в феврале, ехала на легковушке ВАЗ в жилой зоне со стороны проезда Оптимистов в направлении Спортивной. По пути она сбила 
22 августа 2018, 01:36
На гендиректора ООО

На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело

В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.

По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. 
22 августа 2018, 11:37
На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana

На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana

Правоохранители устанавливают личность мужчины, труп которого нашли на одном из волжских островов под Сызранью. Скелетированный труп неизвестного обнаружили 30 июля на острове напротив причала Совхоз Комсомолец, на расстоянии пяти километров от берега. Погибшему было от 45 до 70 лет, на 
22 августа 2018, 09:05
Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре

Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре

Правоохранители из Самары ведут проверку сообщения о сексуальном насилии над ребенком в детском саду. Известно, что в отдел полиции № 3 по Советскому району областной столицы 20 августа обратился заявитель, который рассказал, что пострадавшей оказалась четырехлетняя девочка.

ЧП могло 
22 августа 2018, 08:22
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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