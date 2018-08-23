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Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу
24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По …
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23 августа 2018, 06:22
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Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно
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23 августа 2018, 05:14
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В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
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23 августа 2018, 04:57
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Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
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23 августа 2018, 03:05
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«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой
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23 августа 2018, 02:31
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Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил
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22 августа 2018, 04:27
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В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta
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22 августа 2018, 01:36
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На гендиректора ООО "Самаратрансстрой" завели уголовное дело
В отношении генерального директора ООО "Самаратрансстрой" возбуждено уголовное дело. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области подозревают его в мошенничестве.
По данным следствия, речь идет о контракте, заключенном в 2015 году между компанией и областным министерством транспорта и автомобильных дорог. …
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22 августа 2018, 11:37
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На острове под Сызранью нашли скелет с вставными зубами и часами Montana
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22 августа 2018, 09:05
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Силовики проверяют информацию о сексуальном насилии над 4-летней девочкой в детском саду в Самаре
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22 августа 2018, 08:22
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37