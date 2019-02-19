С 13 июня в Самаре ограничат движение по проспекту Карла Маркса. Это связано с строительством газопровода, сообщили в мэрии.

Согласно графику, в течение месяца будет закрыт проезд по участку дороги от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов. По сообщению мэрии, движение должно …