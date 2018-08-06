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В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами
На самарской многоэтажке, расположенной на улице Ново-Садовой, 198 появился новый мурал. Ранее конкурс на лучшие эскизы проводил Фонд капремонта. Граффитисты из Самары, Москвы и Тольяти прислали более 1200 работ. На темно-синем контрастном фоне авторы нарисовали очаровательную девушку, котопая держит связку …
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6 августа 2018, 10:26
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Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные …
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6 августа 2018, 10:13
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Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет
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6 февраля 2018, 12:51
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В прямом эфире: Румынская телеведущая оголилась во время передачи, думая, что у нее в белье паук
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3 ноября 2017, 03:24
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Тучная британская телезвезда рухнула в дыру на сцене и стала мемом
Популярная английская исполнительница Gemma Collins, обладательница пышных форм, в процессе недавнего выступления на фестивале Best TV Show рухнула в дыру на сцене. Об этом резонансном инциденте рассказывают зарубежные информагентства.
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24 октября 2017, 12:13
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Законопроект об увеличении рекламы на региональном ТВ внесли в Госдуму
Кабмин внес в Государственную думу законопроект об увеличении разрешенной длительности рекламы посредством бегущей строки на региональных телевизионных каналах. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.
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3 октября 2017, 11:04