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МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре
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29 марта 2018, 01:14
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В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову
Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.
Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами …
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29 марта 2018, 11:27
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18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре
В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве …
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29 марта 2018, 11:08
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Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске
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28 марта 2018, 05:11
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Утром Самару сковали 8-балльные пробки
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28 марта 2018, 06:29
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В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам
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20 марта 2018, 06:23
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Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре
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16 марта 2018, 05:22
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Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре
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16 марта 2018, 09:57
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700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти
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14 марта 2018, 08:01
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Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре
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14 марта 2018, 09:34
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К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре
В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.
Реставрация …
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22 февраля 2018, 02:15
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Самаре выделят на ремонт дорог местного значения 701 миллион рублей
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12 февраля 2018, 09:20