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Материалы по теме:

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

Сотрудники прокуратуры и МЧС приступили к массовым проверкам самарских торговых центров. Сегодня рейды проходят в «Мегасити» и «Амбаре».
 
Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
29 марта 2018, 01:14
В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову

Блогер psergeev77 рассказал, что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.

Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами 
29 марта 2018, 11:27
18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

18-летний парень жестоко избил посетителя бара в Самаре

В Самаре в одном из баров Красноглинского района молодой парень избил другого посетителя. Пострадавший – 34-летний самарец, безработный. Он попал в больницу. По заключению экспертов, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По предварительным данным, ссора между посетителями бара возникла «на почве 

29 марта 2018, 11:08
Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

ЧП произошло рано утром 28 марта в Чапаевске. С третьего этажа четырехэтажного дома на улице в Чапаевске рухнул балкон. Судя по всему, конструкция не выдержала веса снега. Балкон упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже.

В результате происшествия никто не 

28 марта 2018, 05:11
Утром Самару сковали 8-балльные пробки

Утром Самару сковали 8-балльные пробки

По данным сервиса "Яндекс Пробки", утром 28 марта заторы в Самаре оценивались на 8 баллов из десяти. Напомним, накануне об ухудшении погоды и порывах ветра до 18 метров секунду жителей посредством смс-рассылки предупреждало МЧС. Снег переодически выпадал и в течение 
28 марта 2018, 06:29
В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам

В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам

На российских дорогах может быть увеличена максимально допустимая скорость для движения по дорогам. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил увеличить лимит до 100-110 километров в час.

«Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому 
20 марта 2018, 06:23
Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

Две центральные улицы перекроют 18 марта в Самаре

В Самаре в выходные перекроют дороги в центре города – в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением там массового мероприятия – акции «Россия – Крым: вместе навсегда». В ночь на 18 марта – с 0:00 до 22 часов будут 

16 марта 2018, 05:22
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены 

16 марта 2018, 09:57
700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

В Тольятти объявлен конкурс на ремонт местных дорог. Подрядчика, который освоит почти 700 млн рублей, ищет мэрия Автограда. Из этой суммы 646 млн выделит область, остальные - городская казна. Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет предоставить гарантию на 5 лет 

14 марта 2018, 08:01
Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Сроки открытия улицы Луначарского в Самаре снова изменились. Движение по новой дороге с Московского шоссе до Автобусного проезда откроется только через полтора месяца.

«Ориентировочный срок открытия до 1 мая», — сообщил в микроблоге первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
14 марта 2018, 09:34
К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании  комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

Реставрация 
22 февраля 2018, 02:15
Самаре выделят на ремонт дорог местного значения 701 миллион рублей

Самаре выделят на ремонт дорог местного значения 701 миллион рублей

В 2018 году на ремонт дорог местного значения в Самаре выделят 701 миллион рублей. Деньги поступят из регионального бюджета.

Средства планируется распределить между несколькими районами областной столицы. Больше всего получит Промышленный район – 41,39 миллиона рублей. 36,42 миллиона рублей 
12 февраля 2018, 09:20
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