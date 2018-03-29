В блогах: в Самаре демонтировали памятник Масленникову



Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами … Блогер psergeev77 рассказал , что накануне утром в Самаре на площадке ЗиМа демонтировали известный памятник русскому революционеру Александру Масленникову для последующей реставрации и переноса на новое место.Монумент при демонтаже не пострадал. В ближайшее время он будет осмотрен специалистами