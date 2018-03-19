Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.
«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные сообщения, о том, что имели место быть определенные нарушения. Но проверка показала, что каких-либо крупных инцидентов, которые могли бы негативно отразиться на легитимности голосования у нас не было. Комплексы обработки избирательных бюллетеней сработали в штатном режиме. За время голосования отказов техники и каких-либо сбоев не было. Всего было подано в избирательную комиссию Самарской области 8 жалоб. Из них была удовлетворена только одна. Она касалась присутствия посторонних лиц на участках. Соответственно, лица были удалены, жалоба была удовлетворена», - рассказал Алексей Солдатов.
Выборы президента России прошли 18 марта. В них приняли участие более 60% жителей регина, обладающих правом голоса. По результатам обработки 15% бюллетеней первое место уверенно удерживает действующий глава страны Владимир Путин, набравший 78,74% голосов. Кандидату от КПРФ Павлу Грудинину свои предпочтения отдали 10,64% избирателей, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 5,83%, Ксении Собчак — 1,45%, Григорию Явлинскому — 0,79%, Максиму Сурайкину — 0,64%, Борису Титову — 0,56%, Сергею Бабурину — 0,54%.
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