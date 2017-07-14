1
13
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарцев завалило упавшими деревьями

Самарцев завалило упавшими деревьями

Блогер Игорь Кондратьев опубликовал коллективную просьбу от жильцов дома № 38 по улице Советской. "Вечером 5 июля после сильного ветра свалилась огромная ветка и просто чудом не разбила окно. Затем, 6 июля, во дворе рухнуло огромное старое дерево. Его чуть-чуть 
14 июля 2017, 10:58
На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 

13 июля 2017, 02:14
В блогах: Тольятти превращают в Припять

В блогах: Тольятти превращают в Припять

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что на бульваре Космонавтов в 15 квартале Автограда сильно зарос травой мемориал ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, здесь также не горят фонари. "Почему никто не занимается благоустройством данной территории? Неужели спустя 30 лет мы уже 
12 июля 2017, 09:05
В блогах: Кому звонить, куда писать?

В блогах: Кому звонить, куда писать?

Блогер verqiz интересуется, "кому звонить и куда писать, если под твоими окнами уже не первый вечер молодые парни втыкают в свою ещё пока живую плоть шприцы с подозрительным содержимым?" "С одной стороны, мне пофиг до них: знают, что делают. Но 

11 июля 2017, 07:20
В блогах: Сильный дождь

В блогах: Сильный дождь

В паблике "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что сегодня утром по городу местами прошелся сильный дождь. И если в большинстве районов никаких серьезных последствий это не повлекло, то на проспекте Металлургов и улице Победы полностью затопило проезжую часть. В итоге автомобилистам пришлось 

11 июля 2017, 04:12
Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор

Зарубежные информагентства рассказывают об авиакатастрофе, причиной которой стала дезориентация летчика в темное время суток. Самолет "Сессна-152" рухнул в болотистой местности недалеко от американского города Хомстед в штате Флорида.
Тело пилота вскоре обнаружил спасательный вертолет. К тому моменту погибшего уже обгладывал 

7 июля 2017, 12:26
Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным

Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным

Самолет, разбившийся под Тольятти в минувшую пятницу, был собран из деревянных брусьев и фанеры, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. Осмотрев упавший самолет, эксперты пришли к выводу, что у летательного аппарата деревянный фюзеляж, такое летательное средство можно собрать самостоятельно 
5 июля 2017, 12:57
На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая 

28 июня 2017, 12:38
В Самаре на улице Подшипниковой появились железные человечки

В Самаре на улице Подшипниковой появились железные человечки

В Самаре на улице Подшипниковой появились новые арт-объекты – человечки из металлических труб. Всего установлено десять фигур. Благоустройство улицы приурочено к 130-летию самарского водопровода. Юбилей в этом году отпразднуют 14 октября.

Возле каждого человечка установлен стенд с информацией об 
3 октября 2016, 02:05
В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото

В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.

Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не 
1 октября 2016, 07:27
В блогах: в Самаре нашли арт-объект «Буратино и черепаха Тортилла»

В блогах: в Самаре нашли арт-объект «Буратино и черепаха Тортилла»

Народные мотивы ландшафтного дизайна сегодня обсуждают блогеры ЖЖ-сообщества "Самарский край". Блогер Наталья Ширяева выложила публикацию от читателя сообщества. В этот раз внимательных горожан привлекли "Буратино и черепаха Тортилла, притаившиеся в кустах". Плохо узнаваемую инсталляцию по мотивам "Золотого ключика" блогеры 
20 сентября 2016, 06:12
Стелу «Я люблю Самару» из парка Гагарина могут перенести на набережную

Стелу «Я люблю Самару» из парка Гагарина могут перенести на набережную

В Самаре в парке Гагарина появился новый арт-объект – стела «Я люблю Самару». Она установлена около ресторана, расположенного по улице XXII Партсъезда.

Автор композиции – самарский дизайнер Александра Свирень. В парке Гагарина стела будет временно. После того, как будет решен вопрос 

6 сентября 2016, 10:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна