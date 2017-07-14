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Самарцев завалило упавшими деревьями
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14 июля 2017, 10:58
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На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха
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13 июля 2017, 02:14
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В блогах: Тольятти превращают в Припять
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что на бульваре Космонавтов в 15 квартале Автограда сильно зарос травой мемориал ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, здесь также не горят фонари. "Почему никто не занимается благоустройством данной территории? Неужели спустя 30 лет мы уже …
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12 июля 2017, 09:05
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В блогах: Кому звонить, куда писать?
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11 июля 2017, 07:20
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В блогах: Сильный дождь
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11 июля 2017, 04:12
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Пилота упавшего во Флориде самолета съел аллигатор
Зарубежные информагентства рассказывают об авиакатастрофе, причиной которой стала дезориентация летчика в темное время суток. Самолет "Сессна-152" рухнул в болотистой местности недалеко от американского города Хомстед в штате Флорида.
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7 июля 2017, 12:26
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Разбившийся под Тольятти самолет был деревянным
Самолет, разбившийся под Тольятти в минувшую пятницу, был собран из деревянных брусьев и фанеры, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. Осмотрев упавший самолет, эксперты пришли к выводу, что у летательного аппарата деревянный фюзеляж, такое летательное средство можно собрать самостоятельно …
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5 июля 2017, 12:57
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На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе
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28 июня 2017, 12:38
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В Самаре на улице Подшипниковой появились железные человечки
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3 октября 2016, 02:05
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В Самаре на Луначарского появилась русалка, есть фото
В Самаре появился новый арт-объект. На улице Луначарского, рядом с головным офисом «Самарских коммунальных систем», установили скульптуру русалки. Мифологическое существо, полуженщина-полурыба сидит на камне около колонки.
Как передает портал 63.ru, работы по благоустройству участка вокруг арт-объекта пока еще не …
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1 октября 2016, 07:27
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В блогах: в Самаре нашли арт-объект «Буратино и черепаха Тортилла»
Народные мотивы ландшафтного дизайна сегодня обсуждают блогеры ЖЖ-сообщества "Самарский край". Блогер Наталья Ширяева выложила публикацию от читателя сообщества. В этот раз внимательных горожан привлекли "Буратино и черепаха Тортилла, притаившиеся в кустах". Плохо узнаваемую инсталляцию по мотивам "Золотого ключика" блогеры …
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20 сентября 2016, 06:12
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Стелу «Я люблю Самару» из парка Гагарина могут перенести на набережную
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6 сентября 2016, 10:35