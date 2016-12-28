Арбитражный суд Самарской области признал банкротом "Инвестиционную компанию "Недвижимость". Эта фирма является застройщиком по госпрограмме "Жилье для российской семьи". Она должна была возвести два дома в микрорайоне "Березовка" в 7 километрах от Тольятти.
Как уже сообщала ТЕРРА, почти год как стройка прекратилась. Одно здание по-прежнему на этапе котлована, коробка другого возведена, но коммуникации не подведены. Заморозилось и строительство 47 таунхаусов. Проблемы у застройщика возникли после отзыва лицензии у "ФИА-банка", где организация брала кредит.
По предварительной оценке долги "Инвестиционной компании "Недвижимость" превышают 519 миллионов рублей. При этом балансовая стоимость имущества составляет всего 219 миллионов.
Заявление о банкротстве подала сама компания. Арбитраж открыл конкурсное производство. Управляющим назначена Наиля Овчинникова. Сейчас идет сбор требований от кредиторов.
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