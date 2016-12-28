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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных

Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи 

26 декабря 2016, 07:15
Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало

Аналитику по итогам ноября опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Впрочем, стоимость 1 квадратного метра  "вторички" подросла всего на 196 рублей, и эксперты оговариваются - это даже меньше величины допустимой погрешности. Если же говорить о динамике за год, то "квадрат" 

20 декабря 2016, 06:03
Средняя стоимость

Средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 422 рубля

Цены на квартиры в Самарской области, продающиеся на вторичном рынке, незначительно выросли. Такие данные содержатся в мониторинговом отчете областного фонда жилья и ипотеки по итогам ноября. В среднем стоимость 1 квадратного метра, по сравнению с октябрем, увеличилась на 422 рубля 

16 декабря 2016, 03:07
ФНС отказали в иске к кредиторам

ФНС отказали в иске к кредиторам "Волгабурмаша"

Федеральной налоговой службе не удалось опротестовать решения, принятые собранием кредиторов АО "Волгабурмаш". Ранее областной арбитраж отказал ведомству в иске, теперь нижестоящую инстанцию поддержал 11 апелляционный арбитражный суд.
АО "Волгабурмаш" находится в стадии банкротства, в апреле этого года кредиторы компании утвердили 

15 декабря 2016, 04:23
Под Тольятти заморожено строительство таунхаусов на 47 семей в микрорайоне

Под Тольятти заморожено строительство таунхаусов на 47 семей в микрорайоне "Березовка"

Стройка заморожена уже почти год. Часть таунхаусов на этапе котлована, другая - на этапе коробки. Коммуникации не подведены. До сих пор ожидают новоселья 47 семей. Застройщик микрорайона - инвестиционная компания "Недвижимость". С покупателями представители фирмы заключали предварительные договоры купли-продажи. Кроме 

6 декабря 2016, 05:01
Застройщик жилого микрорайона

Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится

Сегодня в арбитражном суде Самарской области состоялось первое заседание по заявлению о банкротстве ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Эта фирма является застройщиком жилого микрорайона "Березовка" в 7 километрах от Тольятти.
Уже полгода как стройка прекратилась. Проблемы возникли после отзыва лицензии у 

29 ноября 2016, 05:48
Застройщик жилого микрорайона

Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится

Застройщиком микрорайона "Березовка", что в 7 километрах от Автограда, выступает ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Под залог земельного участка она брала кредит в "ФИА-банке". После отзыва лицензии финансового учреждения у фирмы возникли проблемы, стройка остановилась. Пока дольщики - участники госпрограммы "Жилье 

25 ноября 2016, 09:43

"Электрощит" хочет выкупить землю под собственным гостиничным комплексом в 50 раз дешевле кадастровой стоимости

Публичное акционерное общество «Самарский завод «Электрощит» обратилось в областной арбитраж с требованием признать незаконными действия Администрации Самары по купле-продаже земельного участка в поселке Красная Глинка.
Как следует из материалов, размещенных на сайте суда, территория общей площадью 5330 квадратных метров, на 

17 ноября 2016, 03:52
В Самаре у завода «Рейд-1» сменился конкурсный управляющий

В Самаре у завода «Рейд-1» сменился конкурсный управляющий

Продолжается борьба за активы бывшего оборонного завода-банкрота «Рейд-1». Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», на предприятии появится новый конкурсный управляющий. Это Максим Булюсин, которого могут утвердить в должности 17 ноября. Предыдущий управляющий, Александр Каменский, покинул свой пост.

Напомним, ЗАО «Рейд-1» является правопреемником 

9 ноября 2016, 05:29
Минимущества требует от Гарантийного фонда области около 13 миллионов рублей

Минимущества требует от Гарантийного фонда области около 13 миллионов рублей

Министерство имущественных отношений Самарской области требует с ОАО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" около 13 миллионов рублей. Соответствующее исковое заявление появилось в базе данных Арбитражного суда региона.
Напомним, до ноября прошлого года Гарантийный фонд был государственным унитарным предприятием, затем 

2 ноября 2016, 03:40
«Авиакор» должен украинцам почти $3 млн

«Авиакор» должен украинцам почти $3 млн

Самарский завод «Авиакор» должен выплатить два миллиона и девятьсот тысяч долларов украинскому государственному предприятию «Антонов».
Таково постановление 11 апелляционного арбитражного суда, который оставил без изменения решение суда первой инстанции. Дело велось в закрытом режиме, сообщают федеральные СМИ, но известно, что 

20 октября 2016, 10:12
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