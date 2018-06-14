17 июня на стадионе «Самара Арена» пройдет первый матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле сойдутся сборные Сербии и Коста-Рики. На этой игре ожидается до 10 тысяч зрителей-иностранцев. Эту цифру озвучил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
«Болельщики уже начали прибывать. Мы организовали работу через турагентства и ассоциации болельщиков Сербии и Коста-Рики. На сегодняшний момент приобретено болельщиками Сербии около тысячи билетов и несколько тысяч билетов - болельщиками Коста-Рики», пояснил Фетисов.
Отметим, что в Самаре пройдут 6 матчей мундиаля. Наш город примет четыре игры группового этапа, 1\8 финала и четвертьфинал.
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