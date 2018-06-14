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Материалы по теме:

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили 
15 июня 2018, 12:29
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов 
15 июня 2018, 10:04
Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

Новую ледовую арену на улице Молодогвардейской до ЧМ-2018 достроить не успеют. Во время мундиаля площадку, где раньше находился старый Дворец спорта ЦСК ВВС, обнесут забором. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, сносить старый спортобъект начали летом. К 

18 октября 2017, 10:43
Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.

Общая площадь пожара 

4 августа 2017, 06:03
Александр Фетисов – новый вице-губернатор Самарской области

Александр Фетисов – новый вице-губернатор Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы по представлению главы региона Николая Меркушкина внесли изменения в соответствующий законодательный акт и единогласно утвердили в должности Александра Фетисова.
Занимавший до сих пор пост заместителя председателя правительства региона бывший руководитель реготделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов 

13 декабря 2016, 05:05
Александр Фетисов стал новым вице-губернатором Самарской области

Александр Фетисов стал новым вице-губернатором Самарской области

Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.

Фетисов будет курировать вопросы подготовки и проведения матчей ЧМ-2018 в Самаре.

В эти минуты в 

13 декабря 2016, 01:33
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