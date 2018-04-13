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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области

МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области

В Самаре в среду, 11 апреля, МЧС включит сирены и громкоговорители. Состоится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей.  Сирены будут работать с 10 часов утра в течение пяти минут.

«Работа электросирен означает сигнал «Внимание 

10 апреля 2018, 04:32
Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области

В Самарской области начался паводок. Потоп произошел под Тольятти. Талые воды затопили село Тимофеевка. А поле вдоль обводного шоссе «превратилось в море». Рассказы местных жителей, а также видео и фото очевидцев появились в социальных сетях во вторник, 10 апреля.  В 
10 апреля 2018, 01:16
Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Накануне вечером в Самаре частично выгорело здание у культурно-развлекательного центра «Звезда». В этом помещении 
10 апреля 2018, 11:49
Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области

Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области

Одними из первых в Самарской области последствия паводка ощутили на себе жители поселка Мосты в Пестравском районе. Уровень выды там поднялся на 1,9 метра. Из-за этого туда пришлось срочно командировать отряд региональной Поисково-спасательной службы. В поселок отправились три человека, укомплектованные 

10 апреля 2018, 11:28
Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидирован

Региональное ГУ МЧС России отчиталось о полной ликвидации пожара в здании бывшего ресторана по соседству с КРЦ «Звезда» в Самаре. Работы по тушению длились более 5 часов. Завершились они в 23:23.

Напомним, сигнал о пожаре поступил в 18:01 9 апреля. Первые 

10 апреля 2018, 08:03
Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Крупный пожар начался в Самаре. На улице Ново-Садовой загорелось здание, расположенное по соседству с КРЦ «Звезда».

По информации регионального ГУ МЧС России, огонь охватил постройку, в которой ранее располагался ресторан. Сигнал о возгорании поступил в 18:01. На тушение пожара 
9 апреля 2018, 06:43
Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

Из-за паводка ограничено движение транспорта в Поволжье

В Поволжье начинается паводок. Федеральное управление автодорог «Большая Волга» сообщило о закрытии отрезка автотрассы Р-158 «Нижний Новгород – Саратов» в Саратовской области и перенаправлении транспортного потока на Сызрань. Такая мера введена в связи с подъемом вод в русле реки Курдюм 

9 апреля 2018, 04:19
Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Сегодня, 7 апреля, на Волге возле Самары начались ледокольные работы. Мероприятие необходимо для того, чтобы предотвратить ледовые заторы.

Накануне жителям областной столицы были разосланы СМС-сообщения от МЧС. Ведомство предупредило горожан о том, что выход на лед в субботу чрезвычайно 
7 апреля 2018, 05:39
В Самарской области затопило приусадебные участки

В Самарской области затопило приусадебные участки

В МЧС сообщили о подтоплении приусадебных участков в Самарской области. Инцидент произошел в Пестравском районе. Информация поступила в ведомство в среду, 28 июня, в 10:50. Водой частично залило десять участков на улицах Советской и Разина в населенном пункте Красная Поляна. 

28 июня 2017, 11:29
В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча

В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча

В МЧС поступила информация о подтоплении двух мостов на территории Самарской области. Первый случай зафиксирован в Кинель-Черкасском районе. В четверг, 7 апреля, в селе Полудни под водой оказался мост через реку Малый Кинель, соединяющий полудни с районным центром. Вода поднялась 
8 апреля 2016, 10:12
В Самарской области затопило мост на реке Большой Иргиз

В Самарской области затопило мост на реке Большой Иргиз

Инцидент произошел на территории Пестравского района.

«В населенном пункте Мосты в результате подъема воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста, который ведет в Ломовку и Тепловку», - сообщили сегодня, 5 апреля, в ГУ МЧС России по Самарской 
5 апреля 2016, 05:10
В Самарской области затопило мост через р. Большой Иргиз

В Самарской области затопило мост через р. Большой Иргиз

Гидрометеослужба области прогнозирует подтопление 70 сел в 16 муниципальных районах. По информации синоптиков, во время весеннего половодья максимальные уровни превысят норму. В ближайшие дни вода может подняться местами на 194 сантиметра.

Максимальный подъем воды этой весной ждут на реках Малый Кинель, 

28 марта 2014, 12:14
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