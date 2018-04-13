Из-за паводка в Самарской области остаются подтопленными 11 жилых домов, 173 приусадебных участка и три низководных моста. До важных автомобильных дорог талые воды пока не добрались.
Наиболее непростая ситуация пока складывается в селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево. 10 апреля в Тимофеевке вода прорвала местную дамбу, и специалистам пришлось срочно поднимать уровень защитного сооружения. Сейчас в селе идет откачка воды из подвалов домов.
Стоит отметить, что в регионе готовы 59 пунктов временного размещения людей на случай резкого обострения паводковой ситуации. На ближайшее время запланирован вертолетный облет проблемных территорий.
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