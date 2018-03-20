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Материалы по теме:

Новый запрет для торговцев алкоголем хотят ввести в Самаре

Новый запрет для торговцев алкоголем хотят ввести в Самаре

В Самаре предложили новые поправки в федеральный антиалкогольный закон. Продажу спиртного предлагают запретить в ночное время в общепитах, расположенных в жилых домах. Этот вопрос во вторник, 20 марта, обсуждали депутаты в Самарской губернской думе. О новой инициативе рассказал председатель комитета 
20 марта 2018, 01:03
Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

За помощью в полицию обратилась сотрудница офиса в Безенчукском районе. У нее украли мобильный телефон стоимостью в 7 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что к ней пришел клиент. Она отлучилась, чтобы выдать ему необходимое оборудование, оставив свой аппарат на столе. Когда мужчина 

20 марта 2018, 12:52
Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

Мужчину зарезали во время празднования его дня рождения в Тольятти

В Тольятти расследуется убийство, которое произошло 19 марта. Мужчина со своим приятелем праздновал день рождения в питейном заведении на бульваре Кулибина. Ему исполнилось 30 лет.

В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. После этого один из собутыльников достал нож, 
20 марта 2018, 10:26
Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В 

19 марта 2018, 03:06
Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 19 марта на трассе М-5 в Самарской области. Все случилось примерно в 10:20 на 1029 километре дороги.

На путепроводе остановился грузовой автомобиль с полуприцепом. Следом за ним затормозили «ГАЗель» и Nissan. В 
19 марта 2018, 01:33
Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта 

12 марта 2018, 11:07
Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

48-летний самарец организовал бизнес по производству «паленки» в подсобном помещении жилого дома. Как показала экспертиза,  изготавливаемая жидкость не просто не соответствует ГОСТу, но и может причинить вред здоровью и жизни граждан. Как выяснили правоохранители, реализовывал он свой фальсификат в одном 

2 марта 2018, 10:27
Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре

Старые контрафактные джинсы для сэконд-хэндов изъяли в Самаре

В Самаре областной арбитражный суд вынес решение по делу о контрафактной одежде из США. Почти девять тонн груза таможенники задержали на самарском посту в июле 2017 года. Было обнаружено 120 предметов одежды - джинсы, шорты, рубашки, которые выдавали под продукцию 

26 февраля 2018, 02:42
В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов

В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов

Самарская таможня и полицейские досмотрели прибывшие в регион фуры, в которых обнаружили одежду и обувь с товарными знаками известных фирм. В частности изъято более 17 тысяч комплектов спортивной обуви с лого фирм Adidas, Nike, Reebok, New Balance. 12 января также 
18 января 2018, 02:04
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