Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. На эту продукцию не было никаких документов.
Всего стражи порядка изъяли 114 литров нелегального алкоголя. На 50-летнюю предпринимательницу заведено административное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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