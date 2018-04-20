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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

«Растаявшие» весенние дороги в Сызрани спровоцировали инцидент с участием автомобиля «Скорой помощи». Все случилось в пятницу, 20 апреля. Спецмашина заехала в лужу около местного кремля. Ухаб оказался настолько глубоким, что самостоятельно он выбраться уже не смог. На помощь ему приехала 
20 апреля 2018, 01:27
Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре

Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре

В Самаре видеоблогер Евгений Щекин снял видео с обзором участка, где планируют построить Центральную магистраль. Съемка велась с высоты. Как уже рассказывала «ТЕРРА», строительство дороги было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Но постоянно откладывалось. На прошлой неделе стало 
20 апреля 2018, 11:13
Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани

Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани

Сложнейшая спасательная операция развернулась в Сызрани. К специалистам поступила информация о том, что на дерево около дома №167 по улице Декабристов забрался кот. До прихода подмоги животное просидело на высоте третьего этажа уже пять дней.

Спасатели привезли с собой трехколенную лестницу. 

18 апреля 2018, 03:52
Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

В Самаре в дни ЧМ-2018 перекроют ряд улиц в историческом центре города – Ленинском и Самарском районах. На площади Куйбышева будет официальная фан-зона ФИФА. Общественный транспорт ходить будет, а вот чтобы проехать на автомобиле – нужно будет получить пропуск, и 
18 апреля 2018, 10:34
Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани

Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани

17 апреля специалисты регионального МЧС эвакуировали посетителей из торгового центра «Русский рынок». Мероприятие проходило в рамках учений по отработке действий в случае сильного пожара.

«По легенде учений, в одной из секций начался пожар. Людей эвакуировали без нареканий», - сообщил 
17 апреля 2018, 05:29
В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под 
17 апреля 2018, 01:25
Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

В Самаре на некоторых улицах во вторник, 17 апреля, возник настоящий транспортный коллапс. Это связано с тем, что из-за религиозного праздника Радоница, который отмечают православные, с 7 утра и до 4 часов вечера ряд участков дорог перекрыли для движения личного 

17 апреля 2018, 11:26
Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.

«Ставропольская, 
20 марта 2018, 01:42
Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля

Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля

На дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запретят парковку. Речь идет об 11 участках вдоль важных магистралей Самары. Ограничения вводятся на зимний период – до 1 апреля 2018 года.  

«Для качественного зимнего содержания дорог, находящихся в ведении ГКП Самарской области АСАДО, 

14 декабря 2017, 03:37
В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома

В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.

«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников 

11 декабря 2017, 01:11
Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин

В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. 

16 октября 2017, 05:04
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