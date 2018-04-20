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Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани
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20 апреля 2018, 01:27
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Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре
В Самаре видеоблогер Евгений Щекин снял видео с обзором участка, где планируют построить Центральную магистраль. Съемка велась с высоты. Как уже рассказывала «ТЕРРА», строительство дороги было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Но постоянно откладывалось. На прошлой неделе стало …
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20 апреля 2018, 11:13
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Спасатели не смогли снять кота, который уже шесть дней сидит на дереве в Сызрани
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18 апреля 2018, 03:52
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Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков
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18 апреля 2018, 10:34
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Людей эвакуировали из ТЦ «Русский рынок» в Сызрани
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17 апреля 2018, 05:29
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В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области
В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под …
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17 апреля 2018, 01:25
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Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа
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17 апреля 2018, 11:26
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Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары
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20 марта 2018, 01:42
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Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля
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14 декабря 2017, 03:37
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В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места у дома
В Самаре двое водителей устроили драку из-за парковочного места. Одному из них потребовалась медицинская помощь. На его обидчика завели уголовное дело. Инцидент произошел на улице Солнечной в дневное время.
«Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников …
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11 декабря 2017, 01:11
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Возле больницы Пирогова появилась стоянка на 350 машин
В Самаре около больницы имени Пирогова благоустроили автостоянку на 350 парковочных мест, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Благоустройство территории вокруг медучреждения проводится в рамках подготовки к ЧМ-2018. Пешеходная зона преображается. Вместо старых деревьев высадят молодые, заменят ограждение и систему освещения. …
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16 октября 2017, 05:04