1
12
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти

Поступило очередное сообщение о падении человека в Тольятти. Трагедия произошла на выходных. 78-летняя женщина упала с последнего этажа одного из домов на улице Фрунзе. От полученных травм она скончалась на месте.

В причинах происшествия разбираются правоохранители. О пенсионерке известно, 
25 июня 2018, 02:53
Молодой столяр отдал кошелек с 300 тыс. рублей, найденный на улице в Сызрани

Молодой столяр отдал кошелек с 300 тыс. рублей, найденный на улице в Сызрани

В Сызрани молодой столяр нашел на улице кошелек, в котором находилось 300 тысяч рублей. Владельцы кошелька – супружеская пара с маленьким сыном - приехали в Сызрань из другого города. Вечером в пятницу, 22 июня, мужчина обнаружил, что потерял кошелек. Он 
25 июня 2018, 11:15
Мужчина утонул в пруду под Сызранью

Мужчина утонул в пруду под Сызранью

Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.

Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. 
25 июня 2018, 10:18
Преступное разгильдяйство: В Сызрани 2-летнюю девочку едва не ударило током на улице

Преступное разгильдяйство: В Сызрани 2-летнюю девочку едва не ударило током на улице

Жители Юго-Западного района города Сызрань пожаловались на разгильдяйский, по их мнению, способ изоляции проводов в раздаточных коробках на столбах освещения, передает «КТВ Луч».

Сразу шесть столбов, изоляция в которых вызывает опасения, насчитали горожане. И все они находятся около 
24 июня 2018, 04:05
«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот

«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот

Кровавая драма разыгралась вчера, 22 июня, в одном из домов по улице Новостроящейся города Сызрань. Как передает КТВ Луч, в первом часу ночи жильцы вызвали "Скорую помощь", чтобы спасти жизнь 39-летней женщины.
 
По словам сожителя пострадавшей, она, находясь 
23 июня 2018, 01:54
Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».

Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. 

21 июня 2018, 02:51
Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

В поле зрения судебных органов попала жительница Тольятти. На ее попечении находятся 11-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети тяжело заболели. Однако мать не посчитала нужным обращаться к врачам. Он решила лечить детишек дома народными средствами, опасаясь, что от рекомендаций медиков 

20 июня 2018, 02:13
Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти

В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал 
19 июня 2018, 12:44
В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»

Самарский клуб поддержки семьи и детства "Вместе" сообщает в соцсети "ВКонтакте", что на днях для ребят из многодетных семей была организована познавательно-историческая экскурсия по городской набережной: "Все прошло замечательно! У нас была небольшая группа: 5 семей из числа многодетных и 

7 июня 2018, 05:50
Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
6 июня 2018, 02:49
6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

В воскресенье, 3 июня, произошло ЧП. В поселке Толевый Железнодорожного района города погиб 6-летний мальчик.

Отец обнаружил ребенка утром в постели без сознания. Мужчина сразу обратился за помощью медиков, но они не смогли спасти пострадавшего.

Что стало причиной 
4 июня 2018, 04:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх