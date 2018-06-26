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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти
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25 июня 2018, 02:53
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Молодой столяр отдал кошелек с 300 тыс. рублей, найденный на улице в Сызрани
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25 июня 2018, 11:15
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Мужчина утонул в пруду под Сызранью
Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.
Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. …
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25 июня 2018, 10:18
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Преступное разгильдяйство: В Сызрани 2-летнюю девочку едва не ударило током на улице
Жители Юго-Западного района города Сызрань пожаловались на разгильдяйский, по их мнению, способ изоляции проводов в раздаточных коробках на столбах освещения, передает «КТВ Луч».
Сразу шесть столбов, изоляция в которых вызывает опасения, насчитали горожане. И все они находятся около …
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24 июня 2018, 04:05
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«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот
Кровавая драма разыгралась вчера, 22 июня, в одном из домов по улице Новостроящейся города Сызрань. Как передает КТВ Луч, в первом часу ночи жильцы вызвали "Скорую помощь", чтобы спасти жизнь 39-летней женщины.
По словам сожителя пострадавшей, она, находясь …
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23 июня 2018, 01:54
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Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре
24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».
Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. …
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21 июня 2018, 02:51
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Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти
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20 июня 2018, 02:13
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Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти
В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал …
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19 июня 2018, 12:44
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В блогах: «Экскурсия по самарской набережной»
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7 июня 2018, 05:50
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти
В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
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6 июня 2018, 02:49
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6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре
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4 июня 2018, 04:02