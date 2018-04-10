Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.
В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. Очередным мероприятием, по поручению главы города Елены Лапушкиной, стали личные обходы территорий руководителями районов. Они контролируют уборку снега во дворах, откачку воды и на месте реагируют на жалобы жителей. Одним из первых во двор дома номер 101 на улице Гагарина вышел глава Советского района Вадим Бородин.
«Привлекаем административную комиссию, общаемся с жителями. Приходим и каждую проблему вживую рассматриваем. Мы пытаемся обойти все. Хожу не только я, ходят мои заместители по кварталам. Если поступила жалоба — мы стараемся, в первую очередь, выйти на жалобу, потому что людей нельзя сильно беспокоить. Нужно просто отрабатывать те варианты, которые волнуют жителей», - заявил глава Администрации Советского района г. о. Самара Вадим Бородин.
Такие обходы продлятся вплоть до окончательной уборки снега и откачки воды по всей территории. За нарушения управляющие компании оштрафуют.
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