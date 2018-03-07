45-летний житель Тольятти попытался «спасти» от уголовной ответственности своего родственника, а в итоге сам попал в поле зрения правоохранителей. Мужчина обратился к сотруднику полиции с предложением «договориться». Он хотел заплатить 200 тысяч рублей за то, чтобы офицер не возбуждал уголовное дело.
Полицейский доложил обо всем своему руководству. Оперативники задержали подозреваемого в момент передачи денег в автомобиле на автостоянке, расположенной на улице Лесной в Тольятти.
На злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Дача взятки». Ему может грозить до 12 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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