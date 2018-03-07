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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

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7 марта 2018, 02:14
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Убийцу, который 33 года скрывался от полиции, случайно задержали в Испании

Испанская полиция поймала итальянца, которого более 30 лет разыскивали за убийство. Мужчина привлек внимание стражей порядка во время плановых проверок. Его остановили за то, что он и люди, находившиеся с ним в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во 
6 марта 2018, 05:26
Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

Предпринимательница пыталась подкупить полицейского в Безенчукском районе

60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.

Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была 

6 марта 2018, 12:39
За получение крупной взятки сотрудника колонии задержали в Тольятти

За получение крупной взятки сотрудника колонии задержали в Тольятти

Коррупционный скандал разгорелся в Тольятти. ГУ МВД России по Самарской области сообщило о задержании за получение взятки сотрудника исправительной колонии.

Подозреваемого взяли на одной из парковок в Автозаводском районе города во время получения 200 тысяч рублей. Деньги предназначались в качестве платы 

2 марта 2018, 01:55
На взятке попался глава села в Сызранском районе

На взятке попался глава села в Сызранском районе

В Сызранском районе возбуждено уголовное дело против главы села Троицкое. Он подозревается в получении взятки.

По информации следствия, 16 января чиновник получил от посредника 46 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы администрация заключила с одним из предпринимателей безвозмездный договор на 

2 марта 2018, 11:45
«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

«Почта России» уволила задержанную за взятку руководительницу из самарского филиала

Сотрудница самарского филиала «Почты России», задержанная по подозрению в получении взятки, уволена, заявили в пресс-службе организации.
«УФПС Самарской области сообщает, что факт правонарушения выявлен сотрудниками службы собственной безопасности. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, оказывалось максимальное содействие следствию. Отделом 
1 марта 2018, 04:20
Руководитель предприятия попался на мошенничестве в Тольятти

Руководитель предприятия попался на мошенничестве в Тольятти

Руководитель одного из тольяттинских предприятий попался на злоупотреблении служебным положением. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, мужчина, находясь в рабочем кабинете, подписал акты приемки работ в новостройке на улице Льва Толстого. Он поставил свой автограф, зная о том, 

27 февраля 2018, 11:43
Более 5,8 млрд рублей потеряла из-за коррупции Самарская область

Более 5,8 млрд рублей потеряла из-за коррупции Самарская область

Самарская область в 2017 году потеряла из-за коррупции более 5,8 миллиарда рублей. Сумма ущерба была озвучена 26 февраля в региональном правительстве на совещании, посвященном обеспечению правопорядка и противодействию коррупции. Его провел врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Во многом из-за 

27 февраля 2018, 10:22
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