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Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

В Самаре в мае впервые откроются два пятизвездочных отеля - Lotte и «7 авеню». Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. Номерной фонд гостиниц и отелей в Самарской области 
23 апреля 2018, 01:26
Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области

Сердце с Волгой внутри стало символом Самарской области

В Самарской области утвержден новый официальный туристский символ региона – сердце с Волгой внутри. Изображение опубликовал туристский информационный центр Самарской области. По данным ведомства, новое графическое изображение утверждено распоряжением Правительства Самарской области от 17 апреля №268.

«Символика представляет собой стилизованное изображение 

19 апреля 2018, 10:00
Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Стало известно, куда поедут отдыхать россияне на майские праздники

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список самых популярных зарубежных направлений на майские праздники. Ожидаемо, что возглавила список Турция. На нее приходится около половины всех продаж. Во многом это связано с ценой, так как это направление стало самым 
17 апреля 2018, 08:11
Названо место Самары в рейтинге зарплат

Названо место Самары в рейтинге зарплат

В Самаре попала в рейтинг по уровню зарплат. Исследование подготовили аналитики из «Авито». Самый высокий средний оклад по-прежнему предлагают в Москве - почти 51 тысячу рублей в месяц. Средняя самарская зарплата в 1-м квартале 2018 года составляла 31 тысячу 600 

14 апреля 2018, 08:53
Россия возобновила авиарейсы в Египет: сколько ехать самарцу?

Россия возобновила авиарейсы в Египет: сколько ехать самарцу?

Россия после перерыва в 2,5 года возобновляет авиасообщение с Египтом. Первый регулярный рейс из Москвы в Каир - в среду, 11 апреля. Обратно из каирского аэропорта самолеты будут вылетать из второго терминала, специально переоборудованного для российских рейсов. На данный момент 
11 апреля 2018, 02:15
13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

В Самарской области в пятницу, 13 апреля, стартует онлайн-бронирование льготных путевок в детские лагеря. Всего будет распределено 40 тысяч направлений на отдых, 13 с половиной тысяч из них отдадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 450 таких ребят отдохнут в 

10 апреля 2018, 09:00
Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры заявили о небывалом спросе россиян на отдых в Турции

Туроператоры России отмечают небывалый спрос на отдых в Турции в 2018 году. Различные организаторы турпоездок отмечают рост числа заказов на 142-192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо жителей обеих столиц, повышенный интерес к турецкому направлению наблюдается в таких 

27 марта 2018, 09:10
Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком

Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком

В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафик­сирован 

16 марта 2018, 05:02
Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область вошла в Топ-10 самых «предвыборно-активных» регионов

Самарская область попала в Топ-10 регионов России с самой высокой предвыборной активностью. Об этом говорится в отчете Фонда "Петербургская политика". Больше всего штабы кандидатов в президенты агитируют за своих лидеров также в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Саратовской 

7 марта 2018, 08:44
Самара попала в десятку российских городов будущего

Самара попала в десятку российских городов будущего

Самара вошла в десятку российских городов будущего. Об этом говорят данные рейтинга, составленного экспертами  Foreign Direct Investment Intelligence.

При распределении мест учитывалось около сотни различных параметров, таких как, экономический потенциал, уровень деловой активности, транспортная доступность, эффективность затрат и многое 
2 марта 2018, 09:07
Россияне массово бронируют путевки в Турцию

Россияне массово бронируют путевки в Турцию

С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
25 января 2018, 11:05
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