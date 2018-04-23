Россия возобновила авиарейсы в Египет: сколько ехать самарцу? Россия после перерыва в 2,5 года возобновляет авиасообщение с Египтом. Первый регулярный рейс из Москвы в Каир - в среду, 11 апреля. Обратно из каирского аэропорта самолеты будут вылетать из второго терминала, специально переоборудованного для российских рейсов. На данный момент …