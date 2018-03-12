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Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина
Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».
Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель …
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12 марта 2018, 05:15
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На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так …
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7 марта 2018, 01:58
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Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области
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7 марта 2018, 01:45
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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска
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6 марта 2018, 01:20
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Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области
Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, …
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6 марта 2018, 11:19
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Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку
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5 марта 2018, 05:13
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Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре
Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило …
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5 марта 2018, 05:04
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Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани
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5 марта 2018, 03:35
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В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка
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5 февраля 2018, 11:50
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В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу
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26 января 2018, 02:30
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Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой
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27 ноября 2017, 03:25
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Французская пара угнала в Венеции гондолу, но не смогла ею управлять
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14 ноября 2017, 12:04