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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Самарский областной суд не удовлетворил жалобу Александра Кирилина

Самарский областной суд отказал Александру Кирилину в удовлетворении апелляционной жалобы. Он пытался оспорить решение об отстранении его от должности гендиректора РКЦ «Прогресс».

Напомним, в феврале Кирилин стал фигурантом уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Предприятие временно возглавил заместитель 
12 марта 2018, 05:15
На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

7 марта 2018, 01:58
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по 

7 марта 2018, 01:45
За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

В Новокуйбышевске прошел суд над местным жителем Виктором Кудряшовым. Ему инкриминировали убийство по неосторожности.

По информации следствия, 23 июля прошлого года мужчина повздорил со своим приятелем. Дело дошло до драки. Кудряшов схватил нож, и нанес им несколько ударов своему оппоненту. Потом 

6 марта 2018, 01:20
Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, 

6 марта 2018, 11:19
Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

Тольяттинец вышел из тюрьмы, а через день ограбил соседку

На днях в Тольятти к полицейским обратилась 73-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее ограбил сосед. Женщина выходила из своей квартиры, и на площадке столкнулась с обидчиком. Он оттолкнул соседку, зашел в ее жилище, забрал оттуда мобильный телефон, и скрылся.

Прибывшие на 

5 марта 2018, 05:13
Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило 

5 марта 2018, 05:04
Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

На днях в Сызрани поймали 21-летнего вора. Он попытался обчистить супермаркет. Молодой человек сразу же привлек к себе внимание сотрудников торговой точки. Покупатель стоял у полки с товаром, и просто складывал ее содержимое в свою корзину, не особенно выбирая. После 

5 марта 2018, 03:35
В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области шести лицам предъявлены обвинения в похищении малолетнего ребенка, сообщает оегиональное СК России. Речь идет о случае в Кинеле. Как уже сообщала «ТЕРРА», 24 января трое неизвестных в масках похитили 4-летнего мальчика. А его матери на телефон потом 
5 февраля 2018, 11:50
В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре подозреваемая в похищении 4-летнего мальчика заключена под стражу

В Самаре по решению суда заключена под стражу 26-летняя женщина, подозреваемая в похищении ребенка. Как уже сообщала «ТЕРРА», преступление было совершено в Кинеле в среду, 24 января.

Неизвестные преступники в масках похитили 4-летнего мальчика. Матери на мобильный телефон пришло 
26 января 2018, 02:30
Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой

Тела похищенных мужчин были закопаны в поле под Самарой

В Самарской области тела похищенных мужчин были закопаны в поле. Оба потерпевших – жители поселка Сургут в Сергиевском районе, возраст - 38 и 39 лет. Силовики задержали подозреваемых в похищении двоих мужчин. 

«В ночь исчезновения между мужчинами и неустановленными гражданами произошел 

27 ноября 2017, 03:25
Французская пара угнала в Венеции гондолу, но не смогла ею управлять

Французская пара угнала в Венеции гондолу, но не смогла ею управлять

Граждане Франции ‐ 29-летняя женщина и 41‐летний мужчина ‐ задумали подарить себе романтическую прогулку на гондоле по Венеции, и угнали одну такую лодку. Поначалу они не смогли справиться с управлением, а затем и вовсе угодили в шторм. В конечном итоге 

14 ноября 2017, 12:04
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