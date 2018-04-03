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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе, которую эвакуировали из-за муляжа бомбы

Возобновились занятия в тольяттинской школе №81, из которой 3 апреля пришлось срочно эвакуировать детей и педагогов. Это было сделано после обнаружения подозрительного предмета, похожего на бомбу. После того, как проверка показала, что опасности нет, учебное заведение вернулось к обычному режиму 
3 апреля 2018, 04:32
В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»

Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 
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Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

В Самаре 38-летний водитель Datsun on-Do сбил ребенка. ДТП произошло на улице Земеца в понедельник, 2 апреля, в 14:30. Пострадавшая – девочка 
3 апреля 2018, 02:45
Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

Водителя, сбежавшего с места аварии, ищут в Тольятти

В Ставропольском районе Самарской области разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. Авария произошла в 8 утра 31 марта на улице Советской в селе Подстепки. Неизвестный водителт автомобиля сбил 43-летнего мужчину, а после этого сбежал. Пострадавшего госпитализировали с переломом бедра 
3 апреля 2018, 12:51
9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

3 апреля 2018, 12:17
Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Видео: «Лада Гранта» перевернулась на дороге в Тольятти

Спешка водителя привела к ДТП в Тольятти. Авария произошла еще 1 апреля. Мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Юбилейной со стороны Фрунзе. На одном из перекрестков автолюбитель решил проскочить на желтый сигнал светофора. В это время маневр разворота стал 
3 апреля 2018, 09:46
12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 апреля, в результате массового ДТП с участием трех автомобилей, пострадал ребенок - 12-летняя девочка. Авария произошла в 
2 апреля 2018, 05:34
Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб

Утро 2 апреля в Сызрани не обошлось без аварий. ДТП произошло примерно в 06:30 в центральной части города напротив станции «Скорой помощи». Toyota Corolla, ехавшая со стороны улицы Володарского, врезалась в столб. В результате удара пострадали два человека, сидевшие в 
2 апреля 2018, 09:08
Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Любительница быстрой езды устроила аварию в Чапаевске

Столкновение двух легковушек произошло утром 28 марта в Чапаевске. Женщина за рулем вазовской «двенадцатой» ехала по трассе Самара - Пугачев – Энгельс - Волгоград со стороны областного центра. Несмотря на сильный снегопад, она шла с превышением скорости. Это и стало 

29 марта 2018, 02:25
Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Пять человек получили травмы в аварии с пассажирским автобусом в Самарской области

Крупное ДТП произошло 28 марта в Красноармейском районе Самарской области. В районе 44 километра трассы "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" автоледи на «Шкоде» выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра женщина не уступила дорогу пассажирскому автобусу «Неоплан». Произошло столкновение.

В результате аварии пострадала водитель легковушки 

28 марта 2018, 06:35
В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В Самарской области 28 
28 марта 2018, 05:18
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