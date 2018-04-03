В ночь на понедельник, 2 апреля в Тольятти произошла автоавария. 28-летний водитель на «Subaru Forester» ехал по Автозаводскому шоссе. На перекрестке с улицей А. Кудашева он начал делать поворот налево. При этом мужчина не пропустил «Mazda CX-5», за рулем которого сидел 25-летний молодой человек. Машины столкнулись.
В результате аварии травмы получил водитель «Mazda». Медики диагностировали у него повреждение головы. После оказания помощи мужчине назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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