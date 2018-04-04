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Появилось фото «Калины», смятой о бетонную опору в Самаре
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4 апреля 2018, 04:04
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Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти
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4 апреля 2018, 01:26
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Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области
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3 апреля 2018, 03:59
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По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову
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3 апреля 2018, 03:04
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Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре
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3 апреля 2018, 02:45
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Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске
На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.
Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, …
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2 апреля 2018, 04:43
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Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани
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2 апреля 2018, 09:38
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Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане
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30 марта 2018, 06:12
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Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка
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30 марта 2018, 05:43
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Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области
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27 марта 2018, 01:06
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Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области
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26 марта 2018, 11:34
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Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске
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14 марта 2018, 09:18