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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Появилось фото «Калины», смятой о бетонную опору в Самаре

В Самаре на Заводском шоссе «Калина» влетела в бетонную опору. ДТП произошло возле дома номер 83 «а» во вторник, 3 апреля, примерно 
4 апреля 2018, 04:04
Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

Виновник смертельного ДТП с двумя погибшими получил 5,5 лет «строгача» в Тольятти

В Автозаводском районе Тольятти вынесли приговор в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в попытке побега с места смертельной аварии.

По информации следствия, в августе прошлого года тольяттинец был наказан за пьяное вождение. Несмотря на это, в ноябре мужчина сел за руль 

4 апреля 2018, 01:26
Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области

Работник ломбарда помог полиции поймать серийных воров в Самарской области

В Самарской области будут судить двоих жителей Кинеля, которые обвиняются в серии краж. Поймать их помог работник одного из ломбардов. Он сообщил полицейским, что к нему регулярно приносят вещи и технику, в законности происхождения которых у него возникли сомнения.

Оперативная информация 

3 апреля 2018, 03:59
По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

В ночь на понедельник, 2 апреля в Тольятти произошла автоавария. 28-летний водитель на «Subaru Forester» ехал по Автозаводскому шоссе. На перекрестке с улицей А. Кудашева он начал делать поворот налево. При этом мужчина не пропустил «Mazda CX-5», за рулем которого 

3 апреля 2018, 03:04
Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

Девочку 12 лет сбил водитель Datsun on-Do в Самаре

В Самаре 38-летний водитель Datsun on-Do сбил ребенка. ДТП произошло на улице Земеца в понедельник, 2 апреля, в 14:30. Пострадавшая – девочка 
3 апреля 2018, 02:45
Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

Женщина чуть не зарезала сожителя в Октябрьске

На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель  получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.

Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, 

2 апреля 2018, 04:43
Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Некоторое время назад в сызранскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 50-летнего мужчину задержали около одного из домов на улице Майской. При себе у него был обнаружен сверток с белым порошком. 

2 апреля 2018, 09:38
Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

На днях в полицию поступило сообщение от 68-летней жительницы поселка Тимофеевка. Она рассказала, что у нее украли золотую цепочку стоимостью в 8 тысяч рублей.

Потерпевшая попросила 24-летнего знакомого своего сына сделать ей ящики для рассады. Она дала ему все необходимые инструменты, 

30 марта 2018, 06:12
Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария в Чапаевске: из-за лихача пострадала годовалая девочка

Авария произошла вечером 29 марта в Чапаевске. 31-летний водитель на автомобиле «Nissan Navara» ехал по улице Дорожной со стороны Вокзальной. На одном из участков мужчина превысил скорость, не справился с управлением и после этого врезался в столб, а потом в 

30 марта 2018, 05:43
Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области

В Самарской области на железной дороге произошло ЧП с участием детей. Двух школьников 11 и 12 лет ударило током. По данным транспортной полиции, инцидент произошел в понедельник, 26 марта в 15:20 на станции «Сызрань – город». Подростки забрались на грузовой 
27 марта 2018, 01:06
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать людей из жилого дома, где произошел пожар. ЧП случилось в Чапаевске. Спасены дети и женщина.

Сержант полиции Евгений Каштанов и прапорщик полиции Сергей 
26 марта 2018, 11:34
Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске

На днях в Ульяновске едва не погиб маленький ребенок. Мужчина, шедший мимо девятиэтажки на улице Первомайской, увидел в открытом окне 5-летнюю девочку. Она стояла и звала свою маму.

На место происшествия оперативно приехали полицейские, спасатели и работники службы социальной 
14 марта 2018, 09:18
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