В Тольятти Росгвардия задержала предполагаемого похитителя дезодорантов. В магазин на улице Ушакова в Центральном районе Автограда зашел мужчина. Сотрудники торговой точки увидели, что посетитель положил за пазуху шесть дезодорантов и, похоже, собирался выйти, не расплатившись. Поэтому работники магазина нажали тревожную кнопку. К месту происшествия прибыли патрульные Росгвардии. Они и задержали «любителя парфюма». Выяснилось, что ранее он попадался на краже. Это 31-летний мужчина, которому в феврале за мелкое хищение назначили 100 часов обязательных работ.
«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По итогам последовавшего разбирательства в полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на кражу», - сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
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