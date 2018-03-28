Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу из строительного магазина. В зал торговой точки зашел подозрительный покупатель. Мужчина ходил около полок с товарами и постоянно оглядывался. За ним постоянно наблюдала одна из сотрудниц. Она-то и увидела, как злоумышленник взял с полки зубило, и положил его в рукав одежды.
После этого воришка направился к кассам. Его попытался остановить охранник, но он оттолкнул сотрудника магазина, и вышел на улицу.
Убегая, мужчина выронил свой мобильник. Благодаря этому, его быстро задержали по месту жительства.Подозреваемый, ранее судимый за кражу, сообщил сотрудникам полиции, что находился в состоянии алкогольного опьянения, похищенное имущество выбросил по дороге, пока бежал домой, испугавшись содеянного.
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