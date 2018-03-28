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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил 

28 марта 2018, 01:21
115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.

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28 марта 2018, 12:23
Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Неожиданный поворот в уголовном деле об убийствах трех пенсионерок. Две из них жили в Самаре, одна в Смоленской области. В их убийстве подозревался уроженец Казахстана Павел Шайахметов.

По версии следствия, он убивал женщин ради наживы. Свою вину мужчина сначала признал, потом 

28 марта 2018, 11:27
Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Память погибших в Кемерово почтит Тольятти

Тольятти в среду, 28 марта, почтит память погибших в Кемерово. В мэрии Автограда назвали мемориальные места.

«Тольяттинцы могут почтить память погибших у монумента Признание в любви возле дворца бракосочетания в Автозаводском районе (улица Революционная, 25), у Обелиска Славы на 
28 марта 2018, 11:00
Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

Несколько дезодорантов пытался украсть из магазина житель Тольятти

В Тольятти Росгвардия задержала предполагаемого похитителя дезодорантов. В магазин на улице Ушакова в Центральном районе Автограда зашел мужчина. Сотрудники торговой точки увидели, что посетитель положил за пазуху шесть дезодорантов и, похоже, собирался выйти, не расплатившись. Поэтому работники магазина нажали тревожную 

28 марта 2018, 10:40
Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента.

Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли 

27 марта 2018, 04:29
Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего жителя поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.

Молодой человек был задержан в октябре прошлого года после того, как в его квартире прошел обыск. Правоохранители обнаружили у него массу свертков 

26 марта 2018, 07:41
Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

26 марта 2018, 11:28
Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

Пенсионер забыл запереть дверь дома и остался без денег в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионера в Сызранском районе. 56-летний мужчина вышел из своего дома, а когда вернулся, обнаружил, что из его жилища пропали 6 700 рублей.

На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что потерпевший стал жертвой собственной беспечности. 

25 марта 2018, 11:57
В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения

На днях в полицию Сызрани обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотые украшения на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители первым делом поговорили с внуком потерпевшей. Оказалось, что парнишка некоторое время назад оставался 

25 марта 2018, 10:57
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