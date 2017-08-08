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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

В самарском аэропорту Курумоч установили новую двухметровую инсталляцию в виде футбольного мяча и бутсы. Они выполнены из материала, напоминающего газон на футбольном поле. Эта композиция посвящена грядущему ЧМ-2018, который пройдет в Самаре следующим летом.
 
Напомним, в этом году на 
8 августа 2017, 12:38
Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?

Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?

Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал ролик, снятый над четвертой очередью набережной Волги, где сейчас проходит реконструкция. На кадрах, снятых с воздуха, видно, что продолжается покраска стелы «Ладья». Напомним, ранее стало известно, что сооружение будут перекрашивать. Всего обновят более 
7 августа 2017, 11:24
Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Сегодня в 10 утра на строящемся стадионе "Самара-Арена" случился пожар. На площади 25 квадратных метров горели стройматериалы из резины. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали уже к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в небе огромные черные клубы 
3 августа 2017, 10:48
В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 
1 августа 2017, 03:18
К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные 
1 августа 2017, 07:32
Самарский мост окрепнет на 200 миллионов

Самарский мост окрепнет на 200 миллионов

Мост в Богатовском районе, который имеет важнейшее значение для транспортного сообщения между Самарской и Оренбургской областями, пока  функционирует лишь наполовину.

Сейчас начался завершающий этап реконструкции. Общая стоимость работ - свыше 200 миллионов рублей. Богатовский мост построен 53 года назад. За все 

31 июля 2017, 12:23
Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Ладью на самарской набережной будут перекрашивать

Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 

26 июля 2017, 08:02
В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей

Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, 

24 июля 2017, 07:02
Самарские ученые откроют в космосе хранилище земных семян

Самарские ученые откроют в космосе хранилище земных семян

В Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева продолжаются  эксперименты с космическими цветами. Речь идет о растениях, выращенных из семян, побывавших на орбите. На территории сада появится специальная «космическая» аллея, где будут расти «дети галактики». В будущем ученые 
7 июля 2016, 11:13
Ботанический сад Самарского университета оформят в космической тематике

Ботанический сад Самарского университета оформят в космической тематике

В Самаре представили предварительный проект реконструкции Ботанического сада. Его предполагается оформить в космической тематике, сообщил проректор по развитию кампуса Самарского университета Андрей Антоневич. Главный вход разместят не напротив «Фрегата», как сейчас, а на углу Московского шоссе и улицы Врубеля. Там 

4 июля 2016, 02:40
На реконструкцию Ботанического сада могут выделить 400 млн рублей

На реконструкцию Ботанического сада могут выделить 400 млн рублей

В Ботанический сад Самарского национального исследовательского университета имени Королева вложат 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба вуза. Эту сумму готовы выделить правительство Самарской области и федеральное Минобрнауки, сообщил ректор Самарского университета Евгений Шахматов на заседании ученого совета в пятницу, 24 июня. 

27 июня 2016, 02:08
В Самаре изучают космические цветы

В Самаре изучают космические цветы

Их получили в результате экспериментов, которые были проведены на аппаратах «Бион» и «Фотон». Об этом рассказала Людмила Кавеленова, заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы, научный руководитель Ботанического сада Самарского аэрокосмического университета им. С. П. Королева (Национальный исследовательский университет).
4 марта 2016, 04:01
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