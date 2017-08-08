Реконструкция самарского Ботанического сада обойдется как минимум в полмиллиарда рублей. Работы там начнутся уже 14 августа и будут поделены на два этапа. Первый должен завершиться к ЧМ-2018, игры которого пройдут в том числе и в столице нашего региона. Внутри ботсада планируют оборудовать дорожки в виде эллипсов, а оранжереи оформить в виде планет солнечной системы.
|
Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре
|
8 августа 2017, 12:38
|
Видео: что изменилось на четвертой очереди самарской набережной?
Самарский видеоблогер Александр Карягин опубликовал ролик, снятый над четвертой очередью набережной Волги, где сейчас проходит реконструкция. На кадрах, снятых с воздуха, видно, что продолжается покраска стелы «Ладья». Напомним, ранее стало известно, что сооружение будут перекрашивать. Всего обновят более …
|
7 августа 2017, 11:24
|
Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»
|
3 августа 2017, 10:48
|
В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков
В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.
Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 …
|
1 августа 2017, 03:18
|
К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой
Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные …
|
1 августа 2017, 07:32
|
Самарский мост окрепнет на 200 миллионов
Мост в Богатовском районе, который имеет важнейшее значение для транспортного сообщения между Самарской и Оренбургской областями, пока функционирует лишь наполовину.
Сейчас начался завершающий этап реконструкции. Общая стоимость работ - свыше 200 миллионов рублей. Богатовский мост построен 53 года назад. За все …
|
31 июля 2017, 12:23
|
Ладью на самарской набережной будут перекрашивать
Скоро рабочие, которые проводят реконструкцию на четвертой очереди самарской набережной, приступят к покраске стелы «Ладья», сообщили в мэрии. Полностью будет обновлен «парус» монумента, площадь которого 500 квадратных метров. Предусмотрен ремонт основания, нижнюю часть сооружения облицуют гранитом. Всего обновят более 1100 …
|
26 июля 2017, 08:02
|
В Самаре искателям древних артефактов заплатят 335 000 рублей
Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, …
|
24 июля 2017, 07:02
|
Самарские ученые откроют в космосе хранилище земных семян
В Ботаническом саду Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева продолжаются эксперименты с космическими цветами. Речь идет о растениях, выращенных из семян, побывавших на орбите. На территории сада появится специальная «космическая» аллея, где будут расти «дети галактики». В будущем ученые …
|
7 июля 2016, 11:13
|
Ботанический сад Самарского университета оформят в космической тематике
В Самаре представили предварительный проект реконструкции Ботанического сада. Его предполагается оформить в космической тематике, сообщил проректор по развитию кампуса Самарского университета Андрей Антоневич. Главный вход разместят не напротив «Фрегата», как сейчас, а на углу Московского шоссе и улицы Врубеля. Там …
|
4 июля 2016, 02:40
|
На реконструкцию Ботанического сада могут выделить 400 млн рублей
В Ботанический сад Самарского национального исследовательского университета имени Королева вложат 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба вуза. Эту сумму готовы выделить правительство Самарской области и федеральное Минобрнауки, сообщил ректор Самарского университета Евгений Шахматов на заседании ученого совета в пятницу, 24 июня. …
|
27 июня 2016, 02:08
|
В Самаре изучают космические цветы
Их получили в результате экспериментов, которые были проведены на аппаратах «Бион» и «Фотон». Об этом рассказала Людмила Кавеленова, заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы, научный руководитель Ботанического сада Самарского аэрокосмического университета им. С. П. Королева (Национальный исследовательский университет).
|
4 марта 2016, 04:01