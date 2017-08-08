Мост в Богатовском районе, который имеет важнейшее значение для транспортного сообщения между Самарской и Оренбургской областями, пока функционирует лишь наполовину.

Сейчас начался завершающий этап реконструкции. Общая стоимость работ - свыше 200 миллионов рублей. Богатовский мост построен 53 года назад. За все …